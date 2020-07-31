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Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası: 15 Eylül'de Hakkari'de duyuracak

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2020 07:49 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğu iddiaları gündem yarattı. İnce'nin yeni parti kararını 15 Eylül'de Hakkari'de duyuracağı belirtilirken, ilk yapılan ankette oy oranının bile belirlendiği iddia edildi.

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası: 15 Eylül'de Hakkari'de duyuracak

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğu iddiaları yeni bir boyut kazandı. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialar Ankara kulislerini hareketlendirirken Muharrem İnce'nin sessiz kalması dikkat çekmişti.

MUHARREM İNCE 15 EYLÜL'DE YENİ PARTİYİ DUYURACAK

Son dönemde Genel Merkez ile sürekli ters düşen Muharrem İnce, CHP'nin boykot kararına rağmen Ayasofya'nın açılışına gitmesiyle birlikte Genel Merkez ile köprülerin atıldığı iddia edilirken, Kurultay'daki gelişmeleri değerlendiren İnce'nin 15 Eylül'de yeni parti kuracağını açıklayacağı belirtildi.

Söz konusu iddiaları Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesine taşıyan Yalçın Bayer, İnce'ye yakın bir isimden aldığı bilgileri aktardı.

MUHARREM İNCE'NİN YENİ PARTİSİNİN OY ORANI

Yeni partinin Hakkari'de kurulacağını belirten Bayer, ilk yapılan ankette İnce'nin oy oranının 12.4 çıktığını yazdı.

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