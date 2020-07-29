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Muharrem İnce yeni parti mi kuruyor? Ankara'yı hareketlendiren iddia

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.07.2020 14:25 | Son Güncelleme

CHP'li Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğu iddiası Ankara kulislerine bomba gibi düştü.

Muharrem İnce yeni parti mi kuruyor? Ankara'yı hareketlendiren iddia

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddia edildi. Son dönemde Genel Merkez ile sürekli ters düşen Muharrem İnce, CHP'nin boykot kararına rağmen Ayasofya'nın açılışına gitmişti.

Yeni Şafak gazetesi yazarı eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddiasını bugün köşesine taşıdı.

ORAKOĞLU: BAZI CHP'Lİ VEKİLLER İNCE'NİN PARTİSİNE GEÇECEK

CHP'li bazı milletvekillerinin de Muharrem İnce'nin partisine geçeceğini savunan Orakoğlu, "Güvenilir kaynaklardan aldığım bir bilgiye göre Muharrem İnce’nin bayram sonrasında CHP’den kopacak" ifadelerine yer verdi.

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