Muharrem İnce: Yeni partiyi bahara kurarız, bazı CHP milletvekilleri bize katılacak

CHP içinde başlattığı "Memleket Hareketi"ni partileştirme kararı alan Muharrem İnce, parti tüzüğü ile ilgili çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi. İnce, "Tüzük bitti gibi, programı yazıyoruz. Bir müzik lazım, bir logo lazım, o da büyük ölçüde tamam geriye bir oy almak kalıyor" dedi. CHP'nin son cumhurbaşkanı adayı, bahar aylarında partisini kurmayı hedefliyor. CHP'nin geçen yıl Temmuz ayındaki 37. Olağan Kurultayı'nın ardından parti yönetimine bayrak açan İnce, Ağustos 2019'da parti içinde "Memleket Hareketi" başlatacağını açıkladı ve 4 Eylül'de Sivas'ta başlattığı yurt gezileri ile sahaya inmişti. İnce, 1 Kasım'da hareketin kurucularını açıkladığı toplantıda da, "milleti dinledikten sonra" yeni parti kurmak için karar vereceğini açıklamış ve CHP yönetimine, "Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan bir partide siyaset yapmaya. Atatürk diyemeyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın. E seninle siyaset yapamam ben. Yollarım ayrılır" sözleriyle tepki göstermişti. İnce geçen yıl Aralık ayı başında da yeni parti kurma kararını kamuoyuna açıklamıştı.

'**Bu bahara kurarız**' Bu gelişmelerin ardından kulislerde CHP'den istifa edeceği haberleri çıkan İnce, yeni parti kuruluşu ve CHP'den istifasıyla ilgili iddialara ilişkin BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Parti tüzüğünün yazımının bitme aşamasına geldiğini ve program yazımının da sürdüğünü anlatan İnce, "Bir müzik lazım, bir logo lazım, o da büyük ölçüde tamam, geriye bir oy almak kalıyor" dedi. İnce, partinin "kuruluş takvimi" konusunda ise temkinli. Pandemi nedeniyle, sokağa çıkma yasakları uygulandığını, bazı programların aksayabildiğini ve bu nedenle net bir tarih vermek istemediğini belirten İnce, "Bu bahara kurarız" görüşünü dile getirdi. Geçen haftadan bu yana kulislerde CHP'den yakın zamanda istifa edeceği konuşulan İnce, bu konuda da net bir tarih vermedi ancak "Birlikte yapacağız hepsini, yakında açıklayacağız" demekle yetindi. Memleket Partisi mi? Muharrem İnce'nin partisine CHP'den bazı milletvekillerinin de katılabileceği bir süredir konuşuluyor. İnce, parti kurarsa mevcut CHP milletvekillerinden katılım olacağını doğruladı ancak şimdilik kaç kişi olacağı, kimlerin olacağı konusunda bilgi vermek istemediğini söyledi.