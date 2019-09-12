HABER

Muharrem İnce yeniden aday olmak istiyor

12.09.2019 09:57 | Son Güncelleme

CHP'li Muharrem İnce 2023'te yeniden Cumhurbaşkanlığına aday olmak istediğini açıkladı.

Muharrem İnce yeniden aday olmak istiyor

İnce, "Adam kazandı" tartışmasına yönelik de, "Bir tane hatam var" dedi.Cumhuriyet Halk Partili (CHP) siyasetçi Muharrem İnce, 2023 yılında düzenlenmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yine aday olacağını açıkladı.

Çarşamba günü katıldığı Habertürk yayınında Türk siyasetine ilişkin açıklamalarda bulunan İnce, "Hak yerini bulacak, meydanlar dolacak, Muharrem İnce aday olacak. Merak etmeyin" diye konuştu.

İnce, sözlerine "Şüpheniz mi var? Bu böyle yarım kalır mı?" diyerek devam etti. İnce, "Meydanları doldurdum, umudu aşıladım, zafere doğru yürüttüm, yenildim, yenilince kabullenemedim, yenilgiyi iyi yönetemedim, özür dilerim, tamam, kapatın artık" diye konuştu.

Muharrem İnce'ye, 2023 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aday gösterildiği takdirde bağımsız aday olup olmayacağı da soruldu. İnce, İmamoğlu'nun arkadaşı olduğunu, başarılı bir seçim geçirdiğini söyledi. İnce, "Belki seneye Kasım’da olur seçim. İmamoğlu ile ağzımdan tek kelime alamazsınız" dedi.

CHP'li İnce, 24 Haziran 2018 akşamında yaşananlara da açıklık getirdi. Gazeteci İsmail Küçükkaya, seçim akşamında kendisinden bir açıklama beklenen İnce'den gelen "Adam kazandı" mesajını canlı yayında izleyicilere göstermişti.

"Hata yaptım, ne yapacaksınız?"

"Bir tane hatam var. Vatandaş benden duymalıydı, bana oy verenler benden duymalıydı, İsmail Küçükkaya'dan değil. Hata yaptım, ne yapacaksınız kardeşim?" diyen siyasetçi, kendisine yönelik tehditler olduğu iddiasına da açıklık getirdi.

Kendisinin yıpratılmak istendiğini söyleyen siyasetçi, o geceye yönelik 11 senaryo olduğunu belirtti. İnce, "Haydi diyelim bunlardan birisi doğru. Diğer onunu kim uydurdu? İtibar avcıları. Birileri düğmeye bastı o gece daha. Dediler ki bu Muharrem İnce'yi yıpratmamız lazım. Bu adam nereden çıktı?" yorumunu yaptı.

İnce, 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında oyların yaklaşık yüzde 30'unu almıştı.

DW/BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Gamze Özçelik'in kardeşini gören hayret ediyor! Gamze Özçelik'in kardeşini gören hayret ediyor!
Aromalı e-sigaralar yasaklanıyor mı?Aromalı e-sigaralar yasaklanıyor mı?
Berlin'den Atina'ya: "Sığınmacıları Türkiye'ye iade et"Berlin'den Atina'ya: "Sığınmacıları Türkiye'ye iade et"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Türkiye'nin ilk firmasıydı! Devrine resmen izin verildi

Türkiye'nin ilk firmasıydı! Devrine resmen izin verildi

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Rus savaş uçağı düştü!

Rus savaş uçağı düştü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BM'den Netanyahu'nun ilhak planına sert cevap!

BM'den Netanyahu'nun ilhak planına sert cevap!

Aromalı e-sigaralar yasaklanacak mı?

Aromalı e-sigaralar yasaklanıyor mı?

Trump'a ABD Yüksek Mahkemesinden onay

Trump'a ABD Yüksek Mahkemesinden onay

İngiliz hükümeti Brexit süreciyle ilgili korkunç tabloyu paylaştı!

Korkunç tabloyu açıkladılar! İngiltere'yi felaket bekliyor!

ABD'den F-35 kararı! Polonya'ya satışına onay verdiler

ABD'den F-35 kararı! Tam 32 adet satılacak!

Trump'tan John Bolton açıklaması

'Büyük bir hata yaptı!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.