Muharrem İnce yeniden aday olmak istiyor

İnce, "Adam kazandı" tartışmasına yönelik de, "Bir tane hatam var" dedi.Cumhuriyet Halk Partili (CHP) siyasetçi Muharrem İnce, 2023 yılında düzenlenmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yine aday olacağını açıkladı.

Çarşamba günü katıldığı Habertürk yayınında Türk siyasetine ilişkin açıklamalarda bulunan İnce, "Hak yerini bulacak, meydanlar dolacak, Muharrem İnce aday olacak. Merak etmeyin" diye konuştu.

İnce, sözlerine "Şüpheniz mi var? Bu böyle yarım kalır mı?" diyerek devam etti. İnce, "Meydanları doldurdum, umudu aşıladım, zafere doğru yürüttüm, yenildim, yenilince kabullenemedim, yenilgiyi iyi yönetemedim, özür dilerim, tamam, kapatın artık" diye konuştu.

Muharrem İnce'ye, 2023 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aday gösterildiği takdirde bağımsız aday olup olmayacağı da soruldu. İnce, İmamoğlu'nun arkadaşı olduğunu, başarılı bir seçim geçirdiğini söyledi. İnce, "Belki seneye Kasım’da olur seçim. İmamoğlu ile ağzımdan tek kelime alamazsınız" dedi.