HABER

Muharrem İnce’den aylar sonra Erdoğan itirafı: "Haklı çıktı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 23:43 | Son Güncelleme

CHP’li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyareti ile ilgili anısını anlattı.

CHP’li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyareti ile ilgili anısını anlattı. İnce, aylar sonra paylaştığı anısında, Erdoğan’ın seçim sonuçları ile ilgili haklı çıktığını itiraf etti.
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Edirne’de miting gerçekleştirdi. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi partililerine seslenen İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı süresince yaptığı çalışmalardan bahsetti. İnce, seçim süresince tüm cumhurbaşkanı adaylarını tek tek ziyaret ettiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili ziyaretine ayrı bir parantez açtı ve bazı itiraflarda bulundu.

"Haklı çıktı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaretinde yaşadığı bir diyaloğu paylaşan Muharrem İnce, “Dedim ki bir jest daha yapayım, ne yapayım? Gideyim dedim partilerinde ziyaret edeyim. Sayın Erdoğan’ı ziyarete gittim. Çayını içtim. ‘Canını sıkma. Ben cumhurbaşkanı olunca, sen eski cumhurbaşkanı olacaksın. Maaşa zam oldu mu söyle yaparız’ dedim. ‘Uçak lazım oldu mu, alışkınsın sen şimdi 29 tane uçak var’ dedim. ‘Lazım oldu mu söyle arada veririm’ dedim. ‘Bir sıkıntı oldu mu söyle’ dedim. O da güldü. ’Biraz zor olursun’a getirdi. Haklı çıktı da. Neyse bir dahakine halledeceğim. Canınızı sıkmayın. Bir dahakine" ifadelerini kullandı.

PARTNERMahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...Mahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...
Londra'da Brexit yandaşı gösteriLondra'da Brexit yandaşı gösteri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mine Koraş Cumhurbaşkanı’na hakaretten gözaltına alındı

Mine Koraş gözaltına alındı!

Hatay'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

Askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

Mine Koraş hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma

Mine Koraş hakkında soruşturma!

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.