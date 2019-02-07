Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olan Muharrem İnce, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer’in babası ile ilgili eleştirilere, "Kimse babasının hesabını vermek zorunda değil. Mesela benim babam Demirelci idi, ben Ecevitçiyim" dedi.

CHP Ödemiş İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği birlik ve dayanışma gecesine katılan partinin 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer ile bir süre sohbet ederek seçim çalışmalarını değerlendirdi. Tunç Soyer’in babası savcı Nurettin Soyer üzerinden eleştirilmesine tepki gösteren İnce, "Bizim Büyükşehir adayımızın babasına laf ediyor. Kimse babasının hesabını vermek zorunda değil. Mesela benim babam Demirelci idi, ben Ecevitçiyim. Halk Ekmek’i Murat Karayalçın Ankara’da başlattı. 1970’lerde Ahmet İsvan tanzim mağazalarını İstanbul’da açtı. Aziz Kocaoğlu, İzmir’de çocuklara süt dağıttı. Eminim ki İzmir’de, Ankara’da, İstanbul’da başlattığı sosyal belediyeciliğin en iyi temsilcisi olacaktır Tunç Soyer. Kuşkum yok" şeklinde konuştu.

Yerel seçimlere değinen İnce, "İzmir’de 8 belediye bizde değil. Bak İzmir’e ne yakışır biliyor musunuz? İzmir’e 30-0 yakışır" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer de, "31 Mart’ta bir büyük seçim var. Ödemiş’in insanlarını, Ödemiş’in geleceğini ilgilendiren bir seçim. Bunun için Ödemiş’te CHP bayrağını dikmemiz, Ödemiş’te iktidar olmamız lazım. Ödemiş’te iktidar olursak bu toprakların hakkını vermeye başlayacağız. Çok daha fazla kazandıracağız üreticimize. Emin olun hükümetten bir tek metelik istemiyoruz, kendi kendimize becereceğiz. Kendi kendimize yerelde kalkınacağız. Aziz başkanın başlattığı yerden devam edeceğiz. Aziz başkan belki de Türkiye’nin hiçbir yerinde olmadığı kadar kırsal kalkınmaya değer verdi, güçlendirdi. Onun bıraktığı yerden devam edeceğiz, fazlasını yapacağız" diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise geceye olan yoğun ilgiye dikkat çekerek, "Ödemiş yine Ödemişliliğini yapmış, salonu doldurmuş. Salonlara sığmadık, sandıklara da sığmayacağız" dedi.

