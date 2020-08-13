Muharrem İnce'nin '1000 Günde Memleket Hareketi' hakkında neler biliniyor?

Türkiye'yi bugüne lider partilerinin getirdiğini vurgulayan İnce, "Türkiye'nin hem iktidar hem de muhalefet sorunu vardır. Bu kötü gidişattan CHP de nasibini almıştır" diye konuştu.

Eski CHP Yalova Milletvekili ve partinin son cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara'da düzenlediği basın toplantısıyla "1000 Günde Memleket Hareketi"ni başlattığını açıkladı. "Bizim başlattığımız hareket bir muhalefet hareketi değildir. Parti içi muhalefet hareketi hiç değildir. Amacımız umutsuzluğu yok etmek ve bir çıkış yolu göstermekti" diyen İnce, Türkiye'ye yeni bir seçenek sunduklarını söyledi.

İnce, "Televizyonlarda bir Kemal Bey'in bir benim reklamım var. Kemal Bey'in reklamı neden konuyor, aday benim. Dünya siyaset tarihinin en büyük mitingini yapıyoruz. Bana yakın isimleri aday yapmıyorlar, örgütlere para vermiyorlar. Ben kazanamayım diye elinden geleni yapıyorlar" dedi.

"CHP'nin iktidarı demek, CHP Genel Başkanı'nın cumhurbaşkanı olmasıdır. Eger Erdoğan'ın arkadaşlarından biri cumhurbaşkanı olacaksa, bu CHP iktidarı olmaz ki. Sayın Genel Başkan'ın cumhurbaşkanı olma iddiası yoksa, CHP iktidara yürüyor diyemeyiz."

"Bir siyasi parti 'Ömrüm CHP'yle mücadeleyle geçti' diyenlere değil kendi öz evlatlarına emanet edilmeli" diyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da "Kurultayda konuşmacıları dinlememiştir. Kurultay iradesini tanımayan bir genel başkanımız var" diyerek eleştirdi.

İnce, Millet İttifakı'nın içinde olduğunu, oyları bölmediğini, Cumhur İttifakı'na girmediğini, AKP ve MHP seçmeninden de oy alan bir aday olduğunu söyledi.

Seçim gecesi elinde bilgi olmadığını, ikinci tura kalıp kalmadığını öğrenemediğini belirten İnce, Yüksek Seçim Kurulu'na yazı yazdığını ve CHP'nin 13 bin sandıkta gözlemcisini olmadığını öğrendiğini söyledi:

"4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar. Erdoğan 1,5 milyon az oy alsaydı seçim ikinci tura kalacaktı. Bana 'Neredeydin?" diye soranlardan özür diliyorum. Krizi kötü yönetmiş olabilirim o yorgunlukla ama unutmayın ki bana veri veremediler, çünkü yoktu."

'CHP Kürt vatandaşlarına yüreğini açarak teşekkür edemedi'

Muharrem İnce ayrıca CHP'nin son yerel seçimlerde çok başarılı olduğunu söyledi, "Ama unutmayın İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i, Hatay'ı bize Kürt vatandaşlarımız kazandırdı. HDP'liler kazandırdı, onlar destek verdi, aday çıkarmadı" dedi.

"Ama CHP seçimden sonra Kürt vatandaşlarına yüreğini açarak teşekkür edemedi" diyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Utangaç, mahcup, gizli, kapılar ardında teşekkür etti. Ben yüreğimi açarak teşekkür ediyorum Kürt vatandaşlarımıza."

Muharrem İnce, gazetecilerden soru almadı.

CHP son cumhurbaşkanı adayının çıkışını nasıl yorumluyor?

