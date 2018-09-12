Muharrem orucu dualarla açıldı

Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlı Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaşi Veli Araştırma Merkezince "Muharrem Orucu Açma" etkinliği gerçekleştirildi.
Gazi Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaşi Veli Araştırmaları Merkezi Müdür Vekili Doç. Dr. Orhan Karakurt, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Alevi dedeleri, Alevi dernekleri başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kuran tilaveti ile başlayan programda Dede Arif Hikmet Dalkılıç tarafından okunan Lokma Duasının ardından yemek ikramına başlandı.
Programda konuşan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uslan, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Muharrem ayı, bizler için Hicri yılbaşı olmanın yanında, zulmün ve büyük acıların da yıl dönümüdür. Hazreti Hüseyin efendimiz ve beraberindeki 70 neferin şehit edilmesi İslam medeniyetinin yüreğinde taşıdığı bir kora dönüşmüş, halen acısı dinmeyen büyük bir ıstırabın kaynağı olmuştur." diye konuştu.
Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaşi Veli Araştırmaları Merkezi Müdür Vekili Doç. Dr. Orhan Karakurt da Muharrem kelimesinin hürmet etmek anlamına geldiğini, oruçluya sofra açmanın hürmet etme biçimlerinin en büyüğü olduğunu söyledi.
Karakurt, katılımcılara teşriflerinden dolayı teşekkür ederek, "Müslüman aleminin Hicri yılbaşını tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerde üzerimizde oynanan oyunlardan korunmak için yüce Allah'a dua etmeliyiz." dedi.
Etkinlik, yemek ikramının ardından yapılan Sofra Duası ile sona erdi.
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