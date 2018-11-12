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Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 12:44 | Son Güncelleme

Habertürk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Muharrem Sarıkaya, 2019 Mart ayında gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesinde gündem yaratacak bir iddiada bulundu. Sarıkaya, 'İktidar partisinden Ankara için Mehmet Özhaseki’nin ismi kesinleşti. Sayın Cumhurbaşkanı bu görevi kendisine verdi' diye konuştu.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki olacağını iddia etti.

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Muharrem Sarıkaya, “İktidar partisinden Ankara için Mehmet Özhaseki’nin ismi kesinleşti. Sayın Cumhurbaşkanı bu görevi kendisine verdi” dedi.

Muharrem Sarıkaya, AK Parti’nin İstanbul adayı için TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun adının geçtiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Muharrem Sarıkaya ak parti Ankara yerel seçim 2019 seçim

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
milleti zamlarla borçlarla bitirdiniz koltuk derdi devam size oy veren cahil insanlar yüzünden ne hale geldik YAZIKLAR OLSUN
alamaz kanımca ankarayı özhaseki mansur yavaş her görüşe uyan bi belediye başkanı ki beypazarına yaptıgı hizmetler ortadadır
milletvekili ği bitti artık. meclisin lağvedilmesi lazım.
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