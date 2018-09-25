Muharrem Sarıkaya: MHP'nin af teklifi, fuhuşa da indirim getiriyor!

Muharrem Sarıkaya, "Bin yıl ceza da alsa yatacağı süre 7 yıl" başlığıyla yayımlanan yazısında "MHP'nin, kendi deyimiyle 'infaz süresinde indirim' öngören özel af kanunu eğer yasalaşırsa bin yıl ceza alan bir kişi 7 yılda hapisten çıkar… Eğer daha önce bu kadar süre yatmışlığı varsa anında serbest kalır" ifadesini kullandı.

"Diyelim ki bir kişi farklı suçlardan toplamda bin yıl ceza aldı, bu kişinin infaza tabi ceza süresi 28 yılı geçemez.

Buna geçen yıl Ağustos ayında KHK ile yapılan düzenleme ile infaz süresinin üçte ikiden, yarıya düşüren uygulama eklendiğinde yatacağı süre 14 yıla düşer" diyen Sarıkaya, sözlerine "İki yılı da denetimli serbestlik olduğu için 12 yıla iner. MHP teklifi yasalaşırsa bu durumda bir defaya mahsus 5 yıl da oradan indirileceği için yatacağı süre 7 yıldan bir gün fazla olmaz" ifadeleriyle devam etti.

"ÇOCUĞU FUHUŞA TEŞVİK EDEN..."



Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Bu işin bir yanı, bir başka dikkat çeken yönü ise teklifin amacına yönelik hedefi ile getirilen düzenlemenin örtüşmemesi. En dikkat çekici örneği de TCK'nın fuhuşu düzenleyen 227'nci maddesinin hükümleri… Maddenin birinci fıkrası, son dönem sıklıkla rastlanan çocukları fuhuşa teşviki düzenler ve şu hükmü taşır: