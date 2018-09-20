HABER

Muharrem Sarıkaya: Yerel seçimlerde AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'lara düşebilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

Mart 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti'nin oy oranıyla ilgili gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. AK Parti'nin son iki yerel seçimde milletvekili sandığının 6 puan gerisinde kaldığını hatırlatan Sarıkaya, "AK Parti açısından yerel seçim yüzde 30’lara dönüş anlamına gelebilir" diye yazdı.

Muharrem Sarıkaya: Yerel seçimlerde AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'lara düşebilir

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, yerel seçim öncesi partilere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, AK Parti'nin son iki yerel seçimde milletvekili sandığının 6 puan gerisinde kaldığını hatırlattı. Sarıkaya, AK Parti'nin milletvekili seçiminde yüzde 42,56 almasına rağmen, yerel seçim yüzde 30’lara düşebileceğini işaret etti. Yerel seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunun baz alındığı değerlendirmelerin gerçekçi olmayacağını savunan Sarıkaya, MHP’nin tercih ettiği ittifak modelinin AKP'yi zora sokacağını, Parti'de bir süredir ince hesaplamalar yapıldığını kaydetti.

Muharrem Sarıkaya'nın "Yerel seçim yeni aktör çıkarır mı?" başlığıyla (20 Eylül 2018) yayımlanan yazısında şu ifadeler yer aldı:

İktidarın handikabı

Ancak bu seçim iktidarın en önemli paydaşları Cumhur İttifakı açısından bazı açmazlar içeriyor.
Bu handikap ağırlıklı olarak AK Parti için geçerli…
Nedeni de iktidar partilerinin yerel seçimde, milletvekili seçiminde aldıklarından daha az bir oya ulaşıyor olmaları.
Bu sadece AK Parti için geçerli değil, bugüne kadar iktidarda kim varsa aynı sonucu verdi.
AK Parti de son iki yerel seçimde gördü; milletvekili sandığının 6 puan gerisinde kaldı…
Bugünden bir tahmin yapmak zor ancak geçmişe bakarak projeksiyon yapılırsa, milletvekili seçiminde %42,56 alan AK Parti açısından yerel seçim %30’lara dönüş anlamına gelebilir.
Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu baz alarak yapılacak projeksiyon ise MHP’nin de katkısı olduğu için gerçekçi olmaz…
Dolayısıyla MHP’nin tercih ettiği ittifak modelini zora sokar.
Çünkü Adana, Mersin, Manisa gibi üç büyük kentte ve bazı megapollerin ilçelerinde AK Parti’nin seçime girmemesi, zaten yerelde düşen oylarının daha da düşmesi anlamına gelir.
Şuna tanığım ki bu hesaplar AK Parti’de bir süredir en ince detayına kadar yapılıyor…"

PARTNERRoma’da nikâh Boğaz’da düğünRoma’da nikâh Boğaz’da düğün
Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapmaMehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma
Muharrem İnce'nin hazırlattığı rapor CHP'de deprem etkisi yaratacak!Muharrem İnce'nin hazırlattığı rapor CHP'de deprem etkisi yaratacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim ak parti Muharrem Sarıkaya seçim 2019 ak parti oy oranı

En Çok Okunan Haberler

Meclis'e yeni parti geliyor

Meclis'e yeni parti geliyor

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 8 yorum
CEHAPE İŞ BANKASINDAKİ PARALARDAN ELİNŞ ÇEKSİN
düşecek, Bu Fındık Bu Sene Para Yapmadı Ya Düşecek Kardeşim
chp varken düşmez
Anayasa yıkılmış.Atatürk cumhuriyeti yıkılmış.tek adam diktası kabul edilmiş.paralar sıfırlanmış.sıtkı rüşvet için kucağa oturtulmuş.zarrab hırsızlara çuvalla rüşvet vermiş soruşturacak yargı bulunamamış.basın susturlmuş.gazeteciler hapsedilmiş.gazeteler gasp edilmiş.yetmemiş aydın doğan medyasına çökülmüş.dikta basını kurulmuş.dikta yayınlarına başlamış.devleti cemaate telim edeni ALLAH affetmiş,khk ile işten atılan garip 2 öğretmen 5 yavrusu ile meriç nehrinde boğularak can vermiş.17 aralıkta hırsızlar polis ve hakimleri hapsetmiş.suriye ye terörist gönderilip 1 milyon insan katledilmiş.
YANDAŞ YAZAR BİLE KRİZE DAHA FAZLA DAYANAMAMIŞ! BAKALIM TROLCÜKLER NE DİYECEK BU İŞE BİLMEM KAÇ 180 DERECE DÖNECEKLERRR!!!
GÜNAYDIN TROLCÜKLER!!! HADİ BAKALIM BUNA DA NASIL BİR KULP TAKACAKSINIZ? SAKIN HA DİKKAT EDİN KUL HAKKINA GİRİYOR,SONRA ALTINDAN KALKAMAZSINIZ! İLAHİ ADALET YAKANIZI BIRAKMAZ! SÖYLEMEDİ DEMEYİN!
ÇARŞI,PAZAR YANIYORRR! EĞER BU KRİZDE DE BU KADAR OY ALIYORSA BU MİLLETE MÜSTAHAK!!!
ülke batakta daha da beter durumu gelsek yine düşmez, çünkü akape ülkesini sevenlerin değil eğitim almamış gelir dağılımında geri kalmış yaşadığı hayattan keyif almayan kişilerin desteğiyle yürüyor ve bir türlü adalet diye demek istediğini anlamıyorlar ısrarla hata yapmaya devam ediyorlar iğneden ipliğe zam gelmiş onlar yüzünden bizimde hayatımız zorlaşıyor Allahtan korkmazlar cennete gideceklerini sanıyorlar toprağın altını vaat edene oy mu verilir
Diğer Haberler
Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma

Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma

Muharrem İnce'nin hazırlattığı rapor CHP'de deprem etkisi yaratacak!

Muharrem İnce'nin hazırlattığı rapor CHP'de deprem etkisi yaratacak!

Meclis'e yeni parti geliyor

Meclis'e yeni parti geliyor

Muharrem İnce, 'İBB adaylığı' tartışmalarına son noktayı koydu

Muharrem İnce, 'İBB adaylığı' tartışmalarına son noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD’li şirketlerin temsilcileriyle kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD’li şirketlerin temsilcileriyle kritik görüşme

Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki

Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.