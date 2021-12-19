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Muharrem Sarıkaya'nın ses teknikerine vurduğu görüntüye sendikadan tepki: "Muhabiri, kameramanı ezen medya düzenini değiştireceğiz"

19.12.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Habertürk gazetecisi Muharrem Sarıkaya'nın Fatma Şahin ile röportajı sırasında ses teknikerine vurduğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Türkiye Gazeteciler Sendikası, videonun sosyal medyada dolaşıma girmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Sarıkaya'nın meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz" dedi.

Muharrem Sarıkaya'nın ses teknikerine vurduğu görüntüye sendikadan tepki: "Muhabiri, kameramanı ezen medya düzenini değiştireceğiz"

Habertürk gazetecisi Muharrem Sarıkaya'nın Fatma Şahin ile röportajı sırasında ses teknikerine vurduğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası, videonun sosyal medyada dolaşıma girmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Sarıkaya'nın meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz" dedi.

Sendika açıklamasının devamında, "İHA muhabiri, meslektaşımız Ahmet Demir'in yanındayız. Dava açmak isterse kendisine hukuki destek de sağlayacağız. Muhabiri, kameramanı ezen medya düzenini değiştireceğiz" dedi.

Ancak Twitter'da kimi kullanıcıların Sarıkaya'nın özür dilemesinin yeterli olmadığını, meslekten men edilmesi gerektiğini söylediği görüldü.

DİSK Basın-İş ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bu tokat tüm basın emekçilerine atılmıştır. Bu emekçi düşmanlığının özrü, böyle emekçi düşmanlarının meslekte yeri yoktur" dedi.

Cuma günü Habertürk televizyonunda yayımlanan Gün Başlıyor programında Muharrem Sarıkaya'nın konuğu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmuştu.

Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı olması dolayısıyla düzenlenen programda Şahin ile Gaziantep şehri ve belediyecilik konuşulmuştu.

Sosyal medyada Sarıkaya'nın bu tavrı karşısında sessiz kalan Şahin de eleştirildi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Ses teknikeri emekçiye tokat atan Muharrem Sarıkaya ve buna sessiz kalan Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin... İkinize de yazıklar olsun! Habertürk gerekeni yap" tweetini attı.

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