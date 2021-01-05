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  4. Muhasebeci fabrikanın 2 milyon TL’si ile dört otomobil alarak otelde alem yaptı

Muhasebeci fabrikanın 2 milyon TL’si ile dört otomobil alarak otelde alem yaptı

05.01.2021 11:01 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde fabrikanın bankaya yatırılması gereken 2 milyon 40 bin TL’sini çalan muhasebeci, paralar ile yakınlarına ve kendine 4 otomobil alarak otellerde alem yaptı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde fabrikanın bankaya yatırılması gereken 2 milyon 40 bin TL’sini çalan muhasebeci, paralar ile yakınlarına ve kendine 4 otomobil alarak otellerde alem yaptı. Şahıs, alem yaptığı 5 yakını ile gözaltına alındı.
Olay 15 Aralık 2020 günü Çayırova ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinlen bilgiye göre iş yeri yetkilileri tarafından şirket hesabına yatırılması için verilen 2 milyon 40 bin TL’yi alan fabrika muhasebecisi A.C.O., bankaya yatırmadığı paralarla birlikte ortadan kayboldu. Fabrika yetkililerinin durumu fark ederek şikayetçi olması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. İnceme sonrasında A.C.O.’nun çaldığı paralar ile 2 akrabası ve 1 arkadaşı ve kendisine otomobil ile ticari taksi plakası aldığı, Sakarya ve Kocaeli’de otellerde yer ayırtarak yakınları ile alem yaptığı belirlendi.
Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.F.Y. adlı arkadaşı ile otomobilde alem yapan A.C.O.’yu Sakarya’da, olaya karıştığı belirlenen A.A, Y.G, A.B ve A.B adlı 4 şahıs ise Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca ele geçirilirken, çalıntı paralar ile alındığı tespit edilen otomobillere ise el konuldu.
Alemci muhasebeci ve yakınları adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan 6 kişi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifadeleri tamamlanan şahıslar daha sonra Gebze Adliyesine sevk edildi. Şahısların çalıntı paralar ile otele girme anları ise güvenlik kameralarına yakalandı.

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