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Muhasebeciye kanlı takip! 2 milyonun peşine düşüp kurşun yağdırdılar

24.11.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'da şüpheli bir grup kişi bankadan 2 milyon TL para dolu çantayla çıkan muhasebeciyi araçla takip edip, 6 el ateş ederek yaraladı. Araç kapısının kilitli olması nedeniyle parayı alamayan şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken yaralı muhasebeci o halde gaza basarak iş yerinin önüne gitti. Muhasebe görevlisi yaralı olarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Muhasebeciye kanlı takip! 2 milyonun peşine düşüp kurşun yağdırdılar

Olay, dün öğle saatlerinde Tuzla’da meydana geldi. İddiaya göre, bir firmaya bağlı çalışan N.K. isimli muhasebe görevlisi, para çekmek için bankaya gitti. O esnada, şahsın bankadan para alacağını öğrenen 3 şüpheli araçla, muhasebeciyi takibe başladı. Şüpheliler, banka içerisinde parayı çekerek aracına binen N.K.’yı takibe devam etti. İş yerine yakın bir noktaya gelen N.K. ışıklarda beklediği esnada şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

YARALI HALDE ARACIYLA İŞ YERİNE İLERLEDİ

Araçtan inen 2 saldırgan muhasebeciye 6 el ateş açtı. Araç içerisindeki parayı almak için kapıya yönelen şüpheliler, kilitli olması nedeniyle kapıları açamadı. Şahısların kurşunlarıyla yaralanan N.K. ise yaralı halde gaza basarak iş yerinin önüne kadar ilerledi. Şüpheliler ise parayı çalamadan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken muhasebe görevlisi yaralı olarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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“MUHTEMELEN PARAYI ALMAK İÇİN YAPTILAR“

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Tamer Kılınç, “5 el silah sesi duyduk. Işıklarda saldırmışlar. Yaralı arkadaşımız aracıyla dükkan önüne kadar geldi. İlk müdahaleyi yaptık. Bankadan çıktığını söyledi. Muhtemelen parayı almak için yaptılar. Saldırganlar kapılar kilitli olunca parayı alamamışlar. Durumu polis ekiplerine bildirdik” dedi.

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*Saldırıya uğrayan N.K.

(İHA)

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