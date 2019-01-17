HABER

Mühbiç'teki terör saldırısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2019 12:12 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: - "Suriye'de terörle mücadelede koalisyon ortaklarının ve ilgili tüm aktörlerin aynı kararlılıkla ve eş güdüm halinde hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Münbiç'teki terör saldırısına ilişkin, "Suriye'de terörle mücadelede koalisyon ortaklarının ve ilgili tüm aktörlerin aynı kararlılıkla ve eş güdüm halinde hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Çeviköz, yazılı açıklamasında, Münbiç'te düzenlenen ve DEAŞ'ın üstlendiği terör saldırısında ABD askerlerinin ve sivillerin can kaybına uğramış olmasını derin bir üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

Bölgedeki güvenlik tehditlerinin ciddiyetini bir kez daha gösteren bu alçakça terör saldırısını şiddetle kınadıklarını vurgulayan Çeviköz, hayatını yitirenler için en derin taziyelerini sunduklarını bildirdi. Çeviköz, şunları kaydetti:

"Bu saldırı Suriye'deki ortamın ne kadar karmaşık olduğunu, farklı yöntemlerle saldırılarına devam eden IŞİD'e karşı sürdürülen terörle mücadelenin henüz sona ermediğini, aksine IŞİD'in Türkiye sınırlarının yakınındaki artan etkinliğini göstermektedir. Suriye'de terörle mücadelede koalisyon ortaklarının ve ilgili tüm aktörlerin aynı kararlılıkla ve eş güdüm halinde hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır. Zira Suriye'deki terör tehdidi bölgesel ve küresel ölçekte endişe vericidir. Bu mücadelede, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı esası içinde davranılması, ortak gündemin Suriye topraklarının terör odaklarından tamamen temizlenmesi olması gerektiği açıktır.

Türkiye, Suriye halkının yeniden huzur ve barış ortamına kavuşabilmesine yardımcı olmak maksadıyla en kısa zamanda Suriye hükümetiyle anlamlı bir diyalog kurmalı, bu mücadelede Suriye'nin yanında olduğunu göstermeli, iyi komşuluk ilişkilerine ve uluslararası hukuka aykırı olarak yorumlanabilecek adımlar atmaktan kaçınmalıdır."

PARTNEREski eşle nafaka kavgasıEski eşle nafaka kavgası
Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ettiBahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
Çarpıcı iddia: 'Güvercin' Erdoğan'a karşılık 'Şahin' BahçeliÇarpıcı iddia: 'Güvercin' Erdoğan'a karşılık 'Şahin' Bahçeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mühbiç

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçeli'den İl Başkanları toplantısında açıklamalar

Bahçeli'den İl Başkanları toplantısında açıklamalar

Cumhur İttifakı için çarpıcı iddia: 'Güvercin' Erdoğan'a karşılık 'Şahin' Bahçeli

Çarpıcı iddia: 'Güvercin' Erdoğan'a karşılık 'Şahin' Bahçeli

Meral Akşener'den dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması

Meral Akşener'den dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması

Erhan Usta MHP'den ihraç edildi!

Erhan Usta MHP'den ihraç edildi!

CHP Mardin'de deprem! İl Başkan Yardımcısı ve ilçe yönetimi istifa etti

Kameraların karşısına geçip istifa etti!

Yılmaz Özdil: Trump öküz bile olsa...

Yılmaz Özdil: Trump öküz bile olsa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.