Mühendis genç kadın Kamişli’nin iddialarına ilişkin otel sahibinden açıklama: “Odaya kartsız kimse giriş yapamaz”

Kırıkkale’de 26 yaşındaki Kardelen Kamişli’nin kaldığı otel odasında gece yarısı daha önce hiç tanımadığı bir adamın yatağında oturduğu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan otelin Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Algül, odalara kartsız giriş yapılamayacağını ve her girişin sistem tarafından kayıt altına alındığını söyledi.

Elektrik-Elektronik Mühendisi Kardelen Kamişli (26), Ankara’dan iş için gittiği Kırıkkale’de konaklamak için bir otele yerleşti. İş bitiminde otele geçen Kamişli, gece saatlerinde S.M.S.’nin (26) yatağının başucuna oturduğunu iddia etti. Sosyal medya üzerinden yaşadıklarını anlatması üzerine Kırıkkale Valiliği, olaya ilişkin soruşturma başlatarak, S.M.S. (26) ile O.K. (23) hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. İHA muhabirine konuşan söz konusu otelin Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akgül, her odaya ayrı kartla girildiğini ve bunun da sistem üzerinden takip edildiğini söyledi.

"Resepsiyon görevlisi odanın boş olduğunu görüyor"

5 yıldır otel işletmeciliği yaptıklarını belirten Akgül, “Olay 8 Eylül gece saat 03.00 sıralarında meydana geliyor. Kadın misafirimiz resepsiyon görevlimizi arayarak odasında yabancı bir beyin olduğunu haber veriyor. Bunun üzerine resepsiyon görevlimiz derhal odasına çıkıyor. Çıktığında odanın boş olduğunu, oda da kadından başka kimsenin olmadığını görüyor. Kadına odasına girerek kapıyı kilitlemesini ve polisi arayacağını söylüyor. Resepsiyon görevlisi aşağıya inerek polise bildiriyor. Emniyete çok yakın bir otel olduğumuz için olay yerine çok kısa bir süre içerisinde polis ekipleri intikal ediyor. Diğer müşterimizi katta dolaşırken görüyor. Müşterimiz hafif alkollü ve aşağı indiriyorlar. Kadın da resepsiyona iniyor. Kendisinin odasına girdiğini iddia ederek şikayetçi oluyor" dedi.