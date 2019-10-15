Mühendis odalarından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı inşaat, harita ve kadastro, jeoloji, ve orman mühendisleri odalarının Bursa şubeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini açıkladı.

Şubelerin yönetim kurullarınca yapılan ortak yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusunda 40 yıldır Türkiye'ye musallat olan bölücü terör örgütü ve uzantılarına karşı "Barış Pınarı Harekatı"nı başlattığı hatırlatıldı.

Ülkesini ve milletini seven, iktidarından muhalefetine tüm kesimlerin kayıtsız şartsız desteklediği bu harekatın bölgeyi terörizmden temizlemek, ülkenin, devletin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını ve her türlü meşruiyetinin olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadele yer verildi:

"Uygarlıklarını sömürgeler ve zulümler üzerine kurmuş emperyalist devletlerin kirli elleri, yüzyıllardan beri olduğu gibi yine Orta Doğu üzerinde hareket etmektedir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti toprakları içinde Türkiye'nin olmazsa olmazlarını, farklılıklarını, can damarlarını ve bütünlüğünü bozmaya, milletimizi bölmeye yönelen emperyalist ülkelerin maşası terör örgütü ve uzantıları da bu sahnede yerini almış görünmektedir."