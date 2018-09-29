HABER

Mühendise ait ahırdan, kaçak silah ve uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 15:07 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Nadire  İnanç Karaca'nın yönettiği operasyonda, ziraat mühendisi M.K.'ye ait ahır ve kümeste ruhsatsız silahlarla 111 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., mahkemece tutuklandı.

Mühendise ait ahırdan, kaçak silah ve uyuşturucu çıktı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Nadire İnanç Karaca'nın yönettiği operasyonda, ziraat mühendisi M.K.'ye ait ahır ve kümeste ruhsatsız silahlarla 111 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte silah, mühimmat ve uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı. Ergani ilçesinde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisini alan polis, harekete geçti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Nadire İnanç Karaca'nın yönettiği operasyon kapsamında eve baskın yapıldı. Özel harekât timlerinin de katıldığı, film sahnelerini aratmayan operasyonda, evin ahır olarak kullanılan eklentisinde yapılan aramada 111 kilogram kubar esrar, kümeste de ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 14 fişek ele geçirildi.
Ziraat mühendisi olduğu belirlenen ve gözaltına alınan ev sahibi M.K., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. M.K., 'silah kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Mühendise ait ahırdan, kaçak silah ve uyuşturucu çıktıMühendise ait ahırdan, kaçak silah ve uyuşturucu çıktıMühendise ait ahırdan, kaçak silah ve uyuşturucu çıktıMühendise ait ahırdan, kaçak silah ve uyuşturucu çıktı

PARTNER'İşte Benim Stilim' yarışmacısının şaşırtan değişimi! 'Yüz nakli mi yaptırdın?''İşte Benim Stilim' yarışmacısının şaşırtan değişimi! 'Yüz nakli mi yaptırdın?'
Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltıCeyhan'da uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı
Otomobilde eroinle yakalanan 3 kişiye gözaltıOtomobilde eroinle yakalanan 3 kişiye gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştu

Fırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştu

Yalova'daki ürküten görüntüye açıklama geldi

Yalova'daki ürküten görüntüye açıklama geldi

Uşak'ta korkutan yangın

Uşak'ta korkutan yangın

Otelde kavga kanlı bitti! Ünlü tatil beldesinde dehşet!

Otelde kavga kanlı bitti! Ünlü tatil beldesinde dehşet!

Dünyanın en güzel trans bireyi

Dünyanın en güzel trans bireyi

Yakılıp çırılçıplak sokağa atılmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Yakılıp çırılçıplak sokağa atılmıştı! İfadesi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.