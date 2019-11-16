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Mühendisin ölümüyle ilgili Başhekimden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 02:35 | Son Güncelleme

Gaziantep’te cami inşaatındaki iskelenin devrilmesi sonucu 33 saat süren arama çalışmaları sonucunda bulunan İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan’ın ölümüyle ilgili Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Başhekimi basın açıklaması yaptı.

Mühendisin ölümüyle ilgili Başhekimden açıklama

Gaziantep’te cami inşaatındaki iskelenin devrilmesi sonucu 33 saat süren arama çalışmaları sonucunda bulunan İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan’ın ölümüyle ilgili Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Başhekimi basın açıklaması yaptı. Başhekim Suat Zengin, “Mühendisin vefatının üzerinden belli bir sürenin geçtiğini değerlendirmekteyiz” dedi.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki cami inşaatının iskelesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan İnşaat Mühendisi Korkut Küçükcan için 33 saattir arama kurtarma çalışması yapılıyordu. Çalışmalar sonucu bulunan Küçükcan, sedyeyle ambulansa taşınarak Gaziantep Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde Küçükcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İnşaat Mühendisi Küçükcan’ın ölümüyle ilgili GAÜN Hastanesi Başhekimi Suat Zengin, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Mühendisin ölümünün üzerinden belli bir saat geçtiğini ifade eden Zengin, şunları dedi:
“Yaklaşık 33 saattir tüm Antep halkı vali beyimizden, AFAD ekiplere kadar tüm çabayla can hıraş mühendis arkadaşımızı kurtarmak için elinden gelen çabayı gösterdiler. Yarım saat önce mühendis arkadaşımız bulundu. Bize acile getirildiğinde ilk değerlendirmemizde vefatının üzerinden belli bir süre geçtiğini değerlendirmekteyiz, ama bu sürenin ne kadar olduğu kesin bilgi yarın Adli Tıp makamınca yapılacak incelemeler sonucunda belli olacaktır. Başta ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Antep halkına da aynı zamanda başsağlığı dilerim. Allah sabırlarını arttırsın. Oldukça fazla iskele malzemesinin üzerine düşmesiyle yüzlerce kiloluk bir ağırlık oluşturuyor. Başta baş bölgesi olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde ezilmeler oluşmuştu. Otopsi sonucuna göre kesin sonucu Adli Tıp verir. Kafa travmasına bağlı ölümün gerçekleştiğini düşünmekteyiz.”

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