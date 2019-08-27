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Mühendisliği bırakıp, cam işleme ustası oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 12:46 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, gemi makineleri mühendisi Mustafa Cem Kılıç (30), sokakta gördüğü cam işleme ustasından etkilenerek, mesleğini bırakıp, 5 yıl önce atölye açtı.

Mühendisliği bırakıp, cam işleme ustası oldu

Oğuzhan DEMİR- Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, gemi makineleri mühendisi Mustafa Cem Kılıç (30), sokakta gördüğü cam işleme ustasından etkilenerek, mesleğini bırakıp, 5 yıl önce atölye açtı. Camdan hediyelik eşyaların yanı sıra takı ve dekorasyon ürünleri de yapan Kılıç, "Mesleğimi seviyordum. Herhalde cam işleme isteği, daha ağır bastı" dedi.
Eskişehir'de yaşayan gemi makineleri mühendisi Mustafa Cem Kılıç, 9 yıl önce, sokakta gördüğü cam işleme ustasından etkilendi. Cam ustası olabilmek için yaptığı işleri başarılı bulan Kılıç, 5 yıl önce mühendisliği bırakıp, cam işlemeye başladı. Tarihi Odunpazarı evlerinin bulunduğu alanda kendisine atölye açan Kılıç, kısa sürede hediyelik eşyaların yanı sıra takı ve dekoratif ürünler de yapmaya başladı. Cam işleme ustası olabilmek için kursa ihtiyaç olmadığını, mesleğin pratik gerektirdiğini belirten Cem Kılıç, "Aslında bu benim mesleğim değil. Okulum bittikten sonra 3 sene kadar denizlerde, gemilerde çalıştım. Bu arada yine camla ilgileniyordum. Şans eseri cam işlemeyle uğraşan birisiyle tanıştık. Kendisi sokakta yapıyordu bu işi. İlk gördüğümde çok sevdim ve yavaş yavaş bu alana doğru ilerledim. Beş sene önce bu atölyeyi kurduğumda artık mesleğimi bırakıp tam zamanlı olarak bu işi yapmaya başladım. Birçok mühendis mesleğini yaparken mutsuzdur aslında ama ben mesleğimi seviyordum. Herhalde cam işleme isteği biraz daha ağır bastı. Mesleğimle ilgili bilgilerimi de burada kullanabiliyorum üzerinde çalıştığımız bazı aletler için" diye konuştu.
ATÖLYE SAYISINI 3'E ÇIKARDI
Şu an 3 atölyesi olan Cem Kılıç, açık alev tekniğiyle çalıştığını ve ağırlıklı olarak takı, biblo, heykel ürettiğini söyledi. Dekoratif ürünlerin, hediyelik eşyaların öne geçmeye başladığını kaydeden Kılıç, "Dekoratif objeleri de yeni üretmeye başladık ve bunlar takıların önüne geçmeye başladı. İnsanlar aldıkları şeylerin fonksiyonel olmasını istiyor. Özellikle Türkiye'de bir şeye para verecekleri zaman onun fonksiyonel olmasını istiyorlar ama yavaş yavaş bu algı kırılıyor. Ben 9 yıl önce camla tanışırken, şu anda cam koleksiyonu olan 5 yaşında çocuklar var. Bizim dönemimizde bu bir hayaldi" dedi.
CAM, YURT DIŞINDAN
Gemi mühendisliğinden cam işleme ustalığına geçiş yapan Cem Kılıç, 'soda camı' olarak bilinen camların yurt dışından geldiğini ve Türkiye'de bulunmadığını anlattı. Kılıç, "Burada kullandığımız malzeme genelde soda camı olarak tabir ettiğimiz yumuşak cam. Biz özellikle İtalyan'dan gelen efetre camlarını kullanıyoruz. Burada kullandığımız bu madde ülkemizde yok. Diğer arkadaşlar da genellikle İtalyan camları kullanıyorlar. Bunun dışında Çekya, Almanya, Hindistan, Çin ve Amerikan camları var" diye konuştu.
Kentte yerli- yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Odunpazarı ilçesindeki tarihi evlerin olduğu bölgede çok sayıda cam işleme ustası bulunuyor. Açık alev tekniğiyle yapıldığı için ilgi gören ustalar, camlardan hediyelik eşyaların yanı sıra kolye, küpe gibi takılar da üreterek, satıyor.

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Mühendisliği bırakıp, cam işleme ustası olduMühendisliği bırakıp, cam işleme ustası olduMühendisliği bırakıp, cam işleme ustası olduMühendisliği bırakıp, cam işleme ustası oldu

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