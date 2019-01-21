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"Mühendislik Ar-Ge İnovasyon Kampı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 17:39 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından düzenlenen 4. Tematik Kış Kampları kapsamındaki "Mühendislik Ar-Ge İnavasyon Kampı", 9 ilden 214 öğrenciyi Sakarya'da buluşturdu - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca düzenlenen kampa Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'daki yurtlarda kalan 214 öğrenci katılıyor - Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: - "Buradaki programda bir hafta boyunca mühendishane birikimi olarak sizler de bu tecrübeden istifade edeceksiniz, onların üzerine konulabilecek konularda ümidiniz, cesaretiniz artmış olarak buradan ayrılacağınızı umuyorum"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından düzenlenen 4. Tematik Kış Kampları kapsamındaki "Mühendislik Ar-Ge İnavasyon Kampı", 9 ilden 214 öğrenciyi Sakarya'da buluşturdu.

KYK'nın Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'daki yurtlarında kalan 214 öğrenci, kampa katılmak için şehre geldi.

Yurtlardaki gençlerin serbest zamanlarını iyi değerlendirmesi, bedeni, zihni ve kültürel yönden gelişmesine katkıda bulunulması amacıyla Muhammed Fatih Safitürk Yurdunda düzenlenen kamp 5 gün sürecek.

Etkinlikler kapsamında misafir öğrenciler, Sakarya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı bulacak.

Arifiye Belediyesi Kültür Merkezi Kongre Salonunda düzenlenen kampın açılış programına Vali Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Mimar Sinan Mühendisler Birliği Genel Başkanı Kemal Kaptaner, Mimar Sinan Mühendisler Birliği-KYK Genel Koordinatörü Prof. Dr. Ali Deniz, Gençlik ve Spor Bakanlığının Temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Nayir, burada yaptığı açıklamada, farklı illerden öğrencileri Sakarya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Bizler Gençlik ve Spor Bakanlığımızı, Kredi Yurtlar Kurumumuzu daima, öğrencilerimize sıcak bir yuva oluşturmakla görevli, onları en uygun ortamlarda barınmayı sağlayacak teşkilat olarak biliyoruz. Ancak bugünkü ortamda hedeflerini bu kadarla kısıtlı tutmadıklarını görebiliyoruz. Aynı zamanda barınmanın yanında iyi bir eğitim için de belirli fırsatları değerlendirme, belirli bir ortamı oluşturmak için büyük gayret sarf ediyorlar. Böyle bir programın İlimizde düzenlenmiş olması da aynı zamanda bizler için gerçekten gurur vericidir." dedi.

Vali Nayir, mükemmellikler için detaylara bakılması gerektiğini, başarıların ayrıntılarda gizli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki bir hafta sürecek bu program, bu detayların hatırlatılması bakımından hayatınızda önemli bir yer tutacaktır. Buradaki programda bir hafta boyunca mühendishane birikimi olarak sizler de bu tecrübeden istifade edeceksiniz, onların üzerine konulabilecek konularda ümidiniz, cesaretiniz artmış olarak buradan ayrılacağınızı umuyorum. Ayrıca 8 farklı şehirden gelen öğrencilerimize ilimizin güzelliklerini de tanıtmak için bu kamp aynı zamanda bizler için de fırsattır. İlimizi tarımıyla, sanayisiyle, turizmiyle, doğal güzellikleriyle de bir nebze olsun tanımaya çalışacaklar."

Mimar Sinan Mühendisler Birliği (MSMB) Genel Başkanı Kemal Kaptaner ile MSMB-KYK Genel Koordinatörü Doç. Dr. Ali Deniz de yaptıkları konuşmalarda, gençlerin bu kamplarda hem kaynaştıklarını hem de mesleki alanda farklı yaklaşımlar bulabileceklerini dile getirdi.

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"Mühendislik Ar-Ge İnavasyon Kampı" Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir

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