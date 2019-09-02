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Mühimmat deposu patlamasında şehit olan 25 asker anılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 18:26 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da 7 yıl önce meydana gelen mühimmat deposu patlaması sonrası şehit olan vatan evlatları için patlamanın meydana geldiği alanda anma töreni düzenlenecek.Afyonkarahisar Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası’ndan 7 yıl önce meydana gelen mühimmat deposu patlamasında 25 asker şehit olmuştu.

Mühimmat deposu patlamasında şehit olan 25 asker anılacak

Afyonkarahisar’da 7 yıl önce meydana gelen mühimmat deposu patlaması sonrası şehit olan vatan evlatları için patlamanın meydana geldiği alanda anma töreni düzenlenecek.
Afyonkarahisar Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası’ndan 7 yıl önce meydana gelen mühimmat deposu patlamasında 25 asker şehit olmuştu. 5 Eylül Perşembe günü patlamanın meydana geldiği kışlanın önünde şehit anne ve babaları bir araya gelerek anma töreni düzenleyecek. Saat: 10.00’da düzenlenecek anma törenlerinde 25 anne ve baba evlatlarını bir kez daha kışlanın önünde yad edecekler.

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