Mühimmat deposundaki patlamada şehit düşenler anıldı

"Afyonkarahisar Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği, bu yıl da güzel bir organizasyon yaptı. İlk önce, kışlaya giderek 25 şehidimiz için yapılan anıta giderek dualar okuduk. Orada çocuklarımıza sarıldık ve o günü yaşadık. Acı ve tatlı güzel günlerimizi hatırladık."

Taştan, kışladaki ziyaretlerinin ardından da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Afyonkarahisar İl Müdürlüğünün bir yemek organizasyonu yaptığını ifade etti.

Hem kendi evlatları hem de diğer tüm şehitler için mevlit okutulduğunu aktaran Taştan, şunları kaydetti:

"Bu organizasyonlarda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Hayat devam ediyor. Bizlerin de hukuki davaları var. En son görülen davada, 3 komutan ceza aldı ve bu cezalar da kesinleşti. Binbaşı ve albay 16 yıl ceza aldı. Sadece üsteğmen 13 yıl aldı. Anayasa Mahkemesi de onun cezasını bozdu. Bozmasının sebebi de mahkemenin bu cezayı az bulmasıdır. Bunların dışında yine 4 kişinin de yargılamaları halen devam ediyor. Biz, bu ülkede birilerinin ceza alıp almamasının peşinde değiliz. Biz, Türkiye Cumhuriyeti'nde ihmalleri olanların ceza almasını istedik. Bunu da az da olsa başarabildik. Ülkemize şehitlerimizin gelmemesini istiyoruz. Kimsenin gazi olmamasını istiyoruz."

-"Afyonkarahisar, bu şehit ailelerimizi ve ülkemizi üzdü"

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da acının 7'inci yılını, kışladaki ziyarette tekrar ailelerle birlikte yaşadıklarını vurguladı.