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Mühimmat ikmali yapan teröristler, etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 11:20 | Son Güncelleme

FIRAT'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda mühimmat ikmali yapan teröristler, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Mühimmat ikmali yapan teröristler, etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- FIRAT'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda mühimmat ikmali yapan teröristler, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, o anların görüntüsünü paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin Twitter hesabından yeni bir görüntü paylaştı. Görüntüde, tünel ağzında kamyonete mühimmat ikmali yaparken İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen teröristler, düzenlenen hava saldırısı ile etkisiz hale getirildi. Bakanlık, görüntüyü "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek, Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi" başlığı ile paylaştı.

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Mühimmat ikmali yapan teröristler, etkisiz hale getirildiMühimmat ikmali yapan teröristler, etkisiz hale getirildiMühimmat ikmali yapan teröristler, etkisiz hale getirildi

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