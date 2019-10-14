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Mühimmat ikmali yapan teröristler havaya uçuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 11:31 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan video paylaşımında, PKK/PYD-YPG’li teröristlerin mühimmat ikmali yaparken havaya uçurulduğu anlar yer aldı.Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Kuzeyine girerek, Türk sınırlarının korunması ve güvenli bölge oluşturulması için icra edilen Barış Pınarı Harekatı’nda, sivil yerleşim yerlerini hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken Türk İHA’ları tarafından tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan video paylaşımında, PKK/PYD-YPG’li teröristlerin mühimmat ikmali yaparken havaya uçurulduğu anlar yer aldı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Kuzeyine girerek, Türk sınırlarının korunması ve güvenli bölge oluşturulması için icra edilen Barış Pınarı Harekatı’nda, sivil yerleşim yerlerini hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken Türk İHA’ları tarafından tespit edildi. Teröristler Türk ordusunu çelik kanatları olan Hava Kuvvetleri tarafından imha edildi. İki atış yapıldığı anlaşılan görüntülerde ilk atış tünelin önündeki kamyonete mühimmat ikmali yapan teröristlere yönelik oldu. İkincisi ise hemen yerin altında olduğu tespit edilen mühimmat deposunun yok edilmesi amaçlanarak tünelin giriş kısmına tam 12’den atış yapıldı.

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