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Mühimmat patlaması sonucu şehit düşen askere uğurlama töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 10:12 | Son Güncelleme

Hakkari’de görev yaptığı üs bölgesinde emniyet maksatlı keşif ve gözetleme görevi esnasında meydana gelen patlamada şehit düşen asker için uğurlama töreni düzenlendi.Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı harekat kontrolünde bulunan Zilok Tepe Üs Bölgesinde yakın emniyet maksatlı keşif ve gözetleme görevi esnasında meydana gelen mühimmat patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli şehit düşmüştü.

Hakkari’de görev yaptığı üs bölgesinde emniyet maksatlı keşif ve gözetleme görevi esnasında meydana gelen patlamada şehit düşen asker için uğurlama töreni düzenlendi.
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı harekat kontrolünde bulunan Zilok Tepe Üs Bölgesinde yakın emniyet maksatlı keşif ve gözetleme görevi esnasında meydana gelen mühimmat patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli şehit düşmüştü. Şehit Temelli için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Hasan Paçalı, vali yardımcıları Aziz Gölbaşı, Mustafa Emre Kılıç, Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyon Başkanı Tuğrul Durmaz ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından dua edildi. Duanın ardından şehidin naaşı memleketi Mardin’e uğurlandı.

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