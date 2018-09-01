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Mühimmat yüklü araç böyle vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 14:29 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde imha edilen mühimmat ikmal aracının vurulma anı paylaşıldı - 6 teröristin de etkisiz hale getirildiği hava harekatında, aracın mühimmat ve patlayıcı yüklü olduğu ise vuruluşundan sonraki şiddetli patlamaların görüntülere yansımasından anlaşılıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde imha edilen mühimmat ikmal aracının vurulma anı paylaşıldı.

TSK tarafından dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatının görüntüleri yayınlandı.

Görüntülerde, kırsal bir arazide stabilize yolda bekleyen ve mühimmat yüklü olduğu belirlenen aracın vurulma anı yer alıyor.

İlk olarak araç etrafındaki 6 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta daha sonra mühimmat yüklü araç tam isabetle vuruluyor.

Vurulduğu anda oluşan şiddetli patlamalardan ve oluşan alev topundan, aracın mühimmat ve patlayıcı yüklü olduğu anlaşılıyor.

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TSK

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