Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR, (Konya) (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde mühimmat yüklü TIR'da yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların olduğu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Akşehir-Afyonkarahisar karayolunun 15'inci kilometresindeki Değirmenköy mevkiinde meydana geldi. Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan mühimmat yüklü TIR'ın kasasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm kasa kısmını sararken, TIR sürücüsü aracın kupasını kasadan ayırarak olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman da patlamaların yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Çift yönlü trafiğe kapanan yol bir süre sonra açıldı.

