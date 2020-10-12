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Muhittin Böcek 36 gün sonra uyandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 16:30 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerinde gelişen rahatsızlık nedeniyle hastanede olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 36 gün sonra bugün makineden çıkartılıp uyandırıldı.

Koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerinde gelişen rahatsızlık nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, akciğerleri uzun süre makineye bağlı olarak tedavi gördü.

36 GÜN SONRA UYANDIRILDI

Yoğun uygulanan tedavilere olumlu cevap veren Başkan Böcek, bugün makineden çıkartılıp uyandırıldı. 7 Eylül'den bugüne kadar uyutulan Başkan Böcek, 36 gün sonra doktorların uyarılarına tepki verdi. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Başkan Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Kaynak: DHA


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