Muhittin Böcek: Hayatımın en anlamlı 'merhaba'sıyla sizleri selamlıyorum

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de alındığı yoğun bakımda 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı. Dün Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın hastane odasında ziyaretine ilişkin görüntülerin paylaşılmasının ardından, bugün de Başkan Böcek sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

'EN ANLAMLI MERHABA'

Sağlığının iyi olduğunu belirten Başkan Böcek, konuşmasında şunları söyledi:

"Sevgili hemşehrilerim, hayatımın en samimi, en özel, en anlamlı merhabasıyla sizleri selamlıyorum. Öncelikle sağlığımın iyi olduğunu, kendimi çok iyi hissettiğimi belirtmek istiyorum. Dualarınızla desteklerinizle zor günleri geride bırakmayı başardım. Hastanede ziyarete gelip, beni yalnız bırakmayan Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, bu zorlu süreci atlatmamda destekleriyle katkı sunan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, ata dostumuz Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, süreci yakından takip eden, sürekli bilgi alan İYİ Parti Genel Başkanım Sayın Meral Akşener'e, Türkiye'nin dört bir yanından arayıp, soran, moral veren tüm milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, dostlarımız, ailem, çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tedavim süresince üstün gayret göstererek Antalyalılara hizmeti devam ettiren belediye bürokratlarımız ve meclis üyelerimize ve tabii ki en önemlisi sağlığıma kavuşmamı sağlayan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin fedakar, cefakar doktorlarına, tüm sağlık çalışanlarına, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Özlenen Özkan ve idare kadrosuna minnetlerimi sunuyorum. Tedavimin her aşamasında iyi niyetlerini, dualarını her daim yanımda hissettiğim siz değerli hemşehrilerim ve gönlü benimle olan tüm dostlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Kısa bir fizik tedavi süreci sonrasında en kısa sürede aşık olduğum Antalya’ma ve canımdan çok sevdiğim Antalyalılara hizmet için görevimin başına döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bilmenizi istiyorum, hepinizi çok seviyorum. Çok yakında görüşmek üzere. Sağlıkla kalın."

DHA

