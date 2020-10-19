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Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl? Olumlu gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 12:39 | Son Güncelleme

17 Ağustos'ta koronavirüs testi pozitif çıkan ve 7 Eylül'den bu yana yoğun bakımda uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili sevindiren haber geldi. İki aydır hastanede tedavi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumunun gün geçtikçe iyiye gittiği öğrenilirken Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada "Son birkaç gün içerisinde olumlu gelişmeler olmaktadır" denildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı.

Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Başkan Böcek'in uyarılara tepki verdiği, akciğerlerinin makineden çıkarıldığı belirtildi. 2 aydır hastanede tedavi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumunun gün geçtikçe iyiye gittiği öğrenildi.

BÖCEK'İN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Son birkaç gün içerisinde olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır" denildi.

(DHA)

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