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Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 12:43 | Son Güncelleme

Antalya'da koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerinde gelişen rahatsızlık nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, klinik seyrinin stabil devam ettiği açıklandı.

Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Böcek'in bilincinin yerine geldiği, uyarılara tepki verdiği ve uyandırma çalışmalarının başladığı öğrenildi.

'SON 24 SAATTE OLUMSUZ HERHANGİ BİR ŞEY YAŞANMADI'

Akdeniz Üniversitesi Başhekimliği'nden Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir gelişme yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak devam etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA


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