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Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 12:37 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerinde hasar oluşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Verilen mekanik desteklerin aşamalı azaltıldığı Başkan Böcek'in sağlık durumunda son birkaç gün içinde olumlu gelişmeler olduğu ancak kritikliğini koruduğu açıklandı.

Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. 2 aydır hastanede tedavi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişmeler olduğu açıklandı.

'DURUMU KRİTİKLİĞİNİ KORUMAKTADIR'

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Son birkaç gün içerisinde olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır" denildi.

Kaynak: DHA


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