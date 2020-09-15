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Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 12:48 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Böcek'in 24 saattir durumunun stabil olarak devam ettiğini belirtti.

Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Tedaviden olumlu sonuç alınan Başkan Böcek'in son PCR test sonuçları negatif çıktı. Astım rahatsızlığı bulunan Başkan Böcek, akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle 7 Eylül'de entübe bir şekilde yoğun bakım ünitesinde tedbir amaçlı uyutulmaya başlandı. Her geçen gün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Başkan Böcek'in 24 saattir durumunun stabil olarak devam ettiği açıklandı.

'SON 24 SAATTE OLUMSUZ HERHANGİ BİR SÜREÇ YAŞANMADI'

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden bugün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi sürmektedir. Son 24 saat içerisinde olumsuz herhangi bir süreç yaşanmamış olup klinik seyri stabil olarak devam etmektedir."

Kaynak: DHA

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