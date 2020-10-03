HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 13:24 | Son Güncelleme

Antalya'da koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerinde gelişen rahatsızlık nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kritik sürecinin devam ettiği, son 24 saatte olumsuz bir durum yaşanmadığı açıklandı.

Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine özel bir hastanede tedaviye alındı. Durumunun kötüye gitmesi üzerine Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Başkan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sevk edilmeden kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altında olan Başkan Böcek'in bilincinin yerine geldiği, uyarılara tepki verdiği ve uyandırma çalışmalarının başladığı öğrenildi.

Akdeniz Üniversitesi Başhekimliği'nden Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Alanlarında yetkin klinisyen öğretim üyelerimiz, modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak, hastamızın takibini yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürmektedir. Hastamızın kritik süreci devam etmekle birlikte son 24 saat içerisinde olumsuz bir gelişme yaşanmamıştır."

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalıKış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalı
Basıldıkları evde böyle yakalandılarBasıldıkları evde böyle yakalandılar
Azerbaycan'daki kısmi seferberlik nedir?Azerbaycan'daki kısmi seferberlik nedir?
En Çok Okunan Haberler
Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu
Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu
Büyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldik
Büyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldik
Ertem Şener'den şok istifa!
Ertem Şener'den şok istifa!
Trump, askeri hastaneye kaldırıldı
Trump, askeri hastaneye kaldırıldı
Pitonlu suç örgütüne 6 tutuklama
Pitonlu suç örgütüne 6 tutuklama
Çin askeri uçağı sınırı aştı, savaş jetleri havalandı
Çin askeri uçağı sınırı aştı, savaş jetleri havalandı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Diğer Haberler
Ailesinden helallik istediği not bırakıp, kendini astı
Ailesinden helallik istediği not bırakıp, kendini astı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıkladı: Elektronik harpte önemli üstünlük sağladı
Sosyal medyadan duyurdu: Elektronik harpte önemli üstünlük sağladı
Ayılar, koyunların yarısını pençeleriyle öldürmüş
Çatıdan girip 70 tanesini pençeleriyle öldürdüler
Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme! AYM'ye başvurdular
Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme! AYM'ye başvurdular
Bir günde 30 ton çöp toplandı! Böyle tepki gösterdiler: Atma beya
Tepkilerini böyle dile getirdiler
Cemal Metin Avcı'nın kardeşinin ifadesi ortaya çıktı
Cemal Metin Avcı'nın kardeşinin ifadesi ortaya çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.