Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişme! İyi haber geldi: Bilinci açık, istediğini yiyip içiyor

DOĞRU BİLGİ UYARISI

Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili mümkün mertebe doğru bilgileri vermenin görevleri olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Özlenen Özkan, bilgi kirliliğine karşı şöyle uyardı:

“Çünkü sonrası için herkes gerçeklerle karşılaşacak. Bu anlamda bizden doğru bilgi olmaması, çıkmaması mümkün değil. Bu açıdan bize itibar edilmesi daha iyi olur. Çünkü başkaları bizim adımıza konuşabiliyor ama en doğru bilgi her zaman üniversitemiz tarafından verilen bilgidir. Gelecek hafta için de inşallah biraz daha iyiye giderse zaten yine başkanımızla ilgili güzel haberleri ekibimiz başhekimlik, Muhittin Böcek başkanımızı takip eden doktor arkadaşlarım verecektir."

SERVİS İÇİN TARİH VERMEK ZOR

Böcek'in yoğun bakımdan servise alınması için her şeyin yolunda gitmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Özkan, şunları söyledi:

“Bazı iyi kriterlere sahip olması gerekiyor. Bunlar olduğu zaman yine doktor arkadaşlarımız karar verecek, onların alanı ve onların hastası. Karar verildiği anda evet makineden ayrılabilir, normal servise çıkabilir aşamasına inşallah gelebilirsek elbette ki servise alınacak. Ama şu anda bir zaman vermek çok doğru olmayacaktır. Çünkü yoğun bakım hastası. Enfeksiyon hali hazırda mevcut. Her yoğun bakım hastasında olduğu gibi bu hasta için de yüzde 100 konuşmak çok doğru olmaz. Çünkü her an her şeyle karşılaşabiliriz. O zaman biz de mahcup oluruz, sevenleri de hayal kırıklığı yaşar. Bu anlamda güzel haberler geliyor ancak yine de temkinli konuşmakta fayda var. Kriterler düzgün olduğu ve istediğimiz düzeyde olduğu zaman inşallah servise almayı planlıyoruz. Ama şu an için net, kesin bir tarih vermek çok doğru olmaz."