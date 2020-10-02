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Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: İyi gelişmeler var

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 13:16 | Son Güncelleme

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Başkan Böcek'in durumda iyi gelişmeler olduğunu belirten Savaş, “Enfeksiyon tamamen eradikasyona (yok olmak) uğramış. Akciğerdeki dejenerasyon da inşallah yerini yenilenmeye bırakır, başkanımız hızlı bir şekilde toparlar" dedi.

Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: İyi gelişmeler var

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ni dün gece ziyaret etti. Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Savaş, gelişmelerin umut verici olduğunu söyledi. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya'nın da hazır bulunduğu ziyarette Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ve Başkan Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek ile görüşen Başkan Savaş, tedavi sürecinin başarılı şekilde sürdüğünü ifade etti.

'İYİ GELİŞMELER VAR'

Aynı zamanda klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon uzmanı olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş hastane ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, “Başkan Böcek'in ağabeyiyle görüştük. İyi gelişmeler olduğunu söyledi. Enfeksiyon tamamen eradikasyona (yok olmak) uğramış. Akciğerdeki dejenerasyon da inşallah yerini yenilenmeye bırakır, başkanımız hızlı bir şekilde toparlar. Bir an önce Başkanımızı aramızda görmek istiyoruz" dedi.

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KRİTİK SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Akdeniz Üniversitesi Başhekimliği'nden Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında bugün yapılan açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Alanlarında yetkin klinisyen öğretim üyelerimiz, modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak hastamızın takibini yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürmektedir. Hastamızın kritik süreci devam etmekle birlikte son 24 saat içerisinde olumsuz bir gelişme yaşanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

UYANDIRMA ÇALIŞMALARI

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Başkan Böcek'in dün gece saatlerinde yavaş yavaş uyandırılmaya başlandığı, solunum kaslarının iyileşmesi için zamana ihtiyacı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA


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