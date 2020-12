Muhittin Böcek'in tedavi sürecini anlattılar: Akciğerini iğne oyası işler gibi açtık

Başkanı, 46 gün boyunca her gün uyutup uyandırdıklarını kaydeden Prof. Dr. Murat Yılmaz, “Gün içerisinde zaman zaman uyandırma girişimlerinde bulunduk. Hem ilacın birikici etkisini önlemek hem de şuur değerlendirmesi için 46 gün boyunca, birkaç günü saymazsak neredeyse her gün uyandırdık ve aynı zamanda bilgilendirme yaptık. Başkana şu an sorsanız, 46 günü hiç hatırlamaz. Başkan uyanık olduğu zaman bilinçli olarak sorulara cevap verse de o süreci hatırlaması mümkün değil ama o esnada zaman zaman bize uyumlu, anlaşılır, mantıklı cevaplar verdi. Artık başkanın sizden benden hiçbir farkı yok" şeklinde konuştu.

Böcek'in hastanede olduğu sürede mümkün olduğunda akciğer fonksiyonlarını eski değerlerine ulaştırmaya çalıştıklarını kaydeden Prof. Dr. Özbudak, bundan sonra yapılacaklar konusunda şunları söyledi:

"Şu anda evde bir programımız var. Bu programı da başlatmış bulunuyoruz. Akciğerin çalışmasını yüzdelik dilimi ile hesaplamak için henüz çok erken. Çünkü bu hesaplama laboratuvar ortamında yapılabilen bir yöntem. Bunun için de solunum testi için laboratuvara almamız lazım. Bunu şu an için erken buluyoruz. Ama her gün daha iyiye gittiğini söyleyebilirim. Biliyorsunuz akciğer oksijen ihtiyacı ile ölçümünü yapabildiğimiz bir organ. Her gün oksijen ihtiyacı azaldı. Şu an da başkanımız gün içerisinde oksijensiz kalarak uzun saatler idare edebilir konumda. Dolayısıyla bu sürecin her gün daha iyiye gittiğini görüyoruz. Temennimiz bu tıbbi ihtiyacın önümüzdeki birkaç gün içinde ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Bir de işin fizik tedavi, rehabilitasyon bölümü var. Uzun yatışın getirdiği kas fonksiyonlarında ciddi sorun var. Hem akciğer hem de fizik tedaviyi birlikte planlamaya çalışıyoruz."