Muhittin Böcek ne zaman taburcu olacak? Sevindiren açıklama geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüse yakalanmasının ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre özel hastanede tedavi edildi. Başkan Böcek, rahatsızlıklarının artması nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. AÜ Hastanesi doktorları ve sağlık çalışanlarının yoğun mücadelesi sonunda Başkan Böcek, 64 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından geçen hafta normal odaya alındı.

BURDUR BELEDİY BAŞKANI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise geçen hafta koronavirüse yakalandığını ve evde tedavi gördüğünü duyurdu. Başkan Ercengiz, önceki gün Burdur Devlet Hastanesi'nde sağlık durumunun kontrol edilmesinin ardından oksijen satürasyonunun (kandaki oksijen doygunluğu) düşmesi, bazı kan değerlerindeki dengesizlik nedeniyle tedbir amaçlı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

MUHİTTİN BÖCEK NE ZAMAN TABURCU OLACAK?

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, tedavileri süren Başkan Böcek ve Başkan Ercengiz'in durumuyla ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Özkan, "Başkan Böcek'in tedavisi devam ediyor. Normal olarak besleniyor, rahatlıkla oturabiliyor ve fizik tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Başkanımızın durumu yavaş yavaş daha iyiye gidiyor. Ancak taburcu olmasıyla ilgili net bir süre söz konusu değil, bir hafta ya da 10 gün sürebilir. Çok uzun bir süreç olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.