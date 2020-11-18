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  4. Muhittin Böcek ne zaman taburcu olacak? Sevindiren açıklama geldi

Muhittin Böcek ne zaman taburcu olacak? Sevindiren açıklama geldi

18.11.2020 14:08 | Son Güncelleme:
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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, halen tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bir hafta ya da 10 güne taburcu edilebileceğini söyledi. Prof. Dr. Özkan, koronavirüs tedavisi süren Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in durumunun da iyi olduğunu kaydetti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüse yakalanmasının ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre özel hastanede tedavi edildi. Başkan Böcek, rahatsızlıklarının artması nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. AÜ Hastanesi doktorları ve sağlık çalışanlarının yoğun mücadelesi sonunda Başkan Böcek, 64 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından geçen hafta normal odaya alındı.

BURDUR BELEDİY BAŞKANI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise geçen hafta koronavirüse yakalandığını ve evde tedavi gördüğünü duyurdu. Başkan Ercengiz, önceki gün Burdur Devlet Hastanesi'nde sağlık durumunun kontrol edilmesinin ardından oksijen satürasyonunun (kandaki oksijen doygunluğu) düşmesi, bazı kan değerlerindeki dengesizlik nedeniyle tedbir amaçlı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

MUHİTTİN BÖCEK NE ZAMAN TABURCU OLACAK?

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, tedavileri süren Başkan Böcek ve Başkan Ercengiz'in durumuyla ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Özkan, "Başkan Böcek'in tedavisi devam ediyor. Normal olarak besleniyor, rahatlıkla oturabiliyor ve fizik tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Başkanımızın durumu yavaş yavaş daha iyiye gidiyor. Ancak taburcu olmasıyla ilgili net bir süre söz konusu değil, bir hafta ya da 10 gün sürebilir. Çok uzun bir süreç olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in de sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Başkan Ercengiz'in tedavisine serviste devam ediyoruz. Genel durumu iyi, oksijen ihtiyacı yok, tedavi ve takipleri devam ediyor. Her iki başkanımızın ve hastalarımızın sağlığına kavuşması için bütün sağlık çalışanı arkadaşlarımız canla başla çalışıyor, onlara bir kere daha teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızı salgına karşı daha da duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

(DHA)

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