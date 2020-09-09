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Muhittin Böcek yoğun bakımdayken, Menderes Türel'den 'hizmet kıyası' tepki çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 22:38 | Son Güncelleme

Eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'in Covid-19 tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakıma kaldırılmasının ardından, yaptığı 'hizmet kıyası' paylaşımı tepki çekti.

Muhittin Böcek yoğun bakımdayken, Menderes Türel'den 'hizmet kıyası' tepki çekti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Covid-19 nedeniyle yatırıldığı hastanenin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürerken, önceki dönem belediye başkanlığı yapan Menderes Türel’in Antalya paylaşımı sosyal medyada tepki gördü.

Türel, kendisinden önceki dönem ile başkanlığı döneminde yaptığı hizmetleri karşılaştıran bir tweet paylaştı. Türel’in bu paylaşımına altına sosyal medya kullanıcıları Böcek’in tedavi gördüğü hatırlattı ve tepki gösterdi.

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TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından açıklama yapan Türel, "Sayın Böcek'e bir kez daha Allah'tan acil şifalar diliyorum" notunu düştüğü paylaşımında şu açıklamayı yaptı:

"Kimse Muhittin Böcek'in sağlık sorunları üzerinden siyaset yapmasın. Bu yaklaşım Sayın Böcek'e yapılan en büyük haksızlıktır. Sosyal medyada Sayın Böcek ile hiç ilgisi olmayan eski ve yeni fotoğrafların gündem olduğu bir kampanyada Antalya'yı hatırlatmayı çarpıtmak, hizmet üretemeyen siyasi sapkınların marifetidir.

Muhittin Böcek'e ilk geçmiş olsun temennisinde bulunan bir kişi olarak bir kez daha kendisine Allah'tan şifa diliyorum. Böcek'in sağlık sorunlarını siyasete alet edenleri de sağduyuya davet ediyorum."

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