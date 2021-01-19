HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mührü bozup yine oynadılar: 25 kişiye 77 bin 500 lira ceza

Mührü bozup yine oynadılar: 25 kişiye 77 bin 500 lira ceza

19.01.2021 16:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Malkara İlçesinde daha önce sosyal mesafeye uyulmadığı ve şans oyunları oynandığı için mühürlenen kıraathanede çıkan 25 kişiye 77 bin 500 TL ceza kesildi.Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince daha önce düzenlenen operasyonda, Malkara İlçesine bağlı Camiatik Mahallesinde bulunan kıraathanenin işyeri ruhsatının olmaması ve sosyal mesafeye uymadan şans oyunları oynatılan kıraathane mühürlendi.İlçede denetimleri elden bırakmayan polis ekipleri, aynı kıraathanede yaptıkları kontrollerde işyerinin mührünün kopartıldığını fark etti.

Tekirdağ’ın Malkara İlçesinde daha önce sosyal mesafeye uyulmadığı ve şans oyunları oynandığı için mühürlenen kıraathanede çıkan 25 kişiye 77 bin 500 TL ceza kesildi.
Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince daha önce düzenlenen operasyonda, Malkara İlçesine bağlı Camiatik Mahallesinde bulunan kıraathanenin işyeri ruhsatının olmaması ve sosyal mesafeye uymadan şans oyunları oynatılan kıraathane mühürlendi.
İlçede denetimleri elden bırakmayan polis ekipleri, aynı kıraathanede yaptıkları kontrollerde işyerinin mührünün kopartıldığını fark etti. İçeriye giriş ve çıkışların olduğunu gören polis ekipleri, işyerine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, işyerinde 25 şahsın olduğu tespit edildi.
Konuyla ilgili soruşturma işlemlerine başlanarak, içeride bulunan 25 kişiye İl Hıfzıssıhha Kanununa aykırı hareket etme sosyal mesafeye uymamaktan 77 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Neslihan Atagül'den üzücü haber Neslihan Atagül'den üzücü haber
Hakan Şükür'ün babasının cezası belli olduHakan Şükür'ün babasının cezası belli oldu
04 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 4?04 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 4?
1/

En Çok Okunan Haberler

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş reform mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş reform mesajı

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Kızının regl olduğunu duyurunca...

Kızının regl olduğunu duyurunca...

Çok önemli gelişme: Aşının etkinlik oranı yüzde 100

Çok önemli gelişme: Aşının etkinlik oranı yüzde 100

Sağlık çalışanlarıyla ilgili flaş karar

Sağlık çalışanlarıyla ilgili flaş karar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet: Bakıcı gözaltına alındı

Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet: Bakıcı gözaltına alındı

Belediyeler sosyal medyada akım başlattı! 'Sizde durumlar nasıl?'

Belediyelerden sosyal medyada yeni akım! 'Sizde durumlar nasıl?'

Hrant Dink öldürülüşünün 14'üncü yılında anıldı

Hrant Dink öldürülüşünün 14'üncü yılında anıldı

90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı

90 yaş ve üzerine evlerinde aşılama

Öldürülen suç örgütü liderinin mezarı başında cinayet

Öldürülen suç örgütü liderinin mezarı başında cinayet

Hakan Şükür'ün babasına 'FETÖ'ye yardım' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası

Hakan Şükür'ün babasının cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.