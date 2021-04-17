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Mührü kırılan mekana polis baskını: 53 kişi yakalandı

17.04.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da daha önceden mühürlenen eğlence mekanına polis baskını yapıldı. Mührü kırılarak usulsüz hizmete açılan mekanda 53 kişiyi yakalandı. 53 kişiye sosyal mesafe ihlali ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan cezai işlem uygulandı.

Mührü kırılan mekana polis baskını: 53 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, daha önce usulsüz çalıştırma gerekçesi ile mühürlenen gece kulübünün faaliyet gösterdiği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanını takibe aldı.

Takipte kulübün müşteri aldığı ve hizmet verdiğini tespit eden polis ekipleri dün gece saat 23.30 sıralarında Konya 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin arama kararına istinaden harekete geçti.

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Tek tek GBT kontrolünden geçirilen 53 kişiye sosyal mesafe ihlali ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan ceza tatbik edildi. Eğlence mekanı hakkında yapılan incelemede daha önce usulsüz çalıştırma nedeniyle mühürlendiği ve mührün kırılarak yeniden hizmet vermeye başladığı belirlenirken, gerçekleştirilen baskında içeride tütün tüketimine izin verildiğinden dolayı cezai işlem uygulandı.
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İş yeri sorumlusu olduğu belirlenen A.V.K. ise “Mühür Bozma ve Bulaşıcı Hastalık Tedbirlerine Aykırı Davranma” suçlarından işlem yapılmak üzere nöbetçi savcı talimatı ile Özalkent Polis Merkezine götürüldü. Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri Selçuklu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yeniden mühürlendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Konya

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