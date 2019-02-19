Mührünü yarım asır sonra devredecek

Yaklaşan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde şüphesiz en çok taliplisi olan makamların başında muhtarlık geliyor. Şanlıurfa'da merkez Eyyübiye ilçesinin 3 bin seçmeni bulunan Yusufpaşa Mahallesi'nde ise yarım asırdır aynı kişide olan muhtarlık mührü bu seçimlerde el değiştirecek.

Yaşı 85 olan Paydaş, 1969 yılında nüfus kayıt örneği almakta zorlanınca mahallesine muhtar olmaya karar verdi. Girdiği ilk seçimde, kendisinden önce 50 yıl muhtarlık yapan Abdullah Uğurlu'yu 3 oy farkla geçerek mührü eline alan Hasan Paydaş, o tarihten sonraki seçimlerin tamamında ise rakiplerine açık ara fark atarak koltuğunu sağlamlaştırdı.

Aradan geçen 50 yılda mahallelinin yanı sıra kenttekilerin de bilirkişisi olarak nam salan Paydaş, kimi zaman sevinç, kimi zaman üzüntülere şahitlik ettiği mahallesindeki görevinde 50 yılı tamamlamayı başardı. Tansiyon rahatsızlığı nedeniyle 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde yeniden aday olmayacak Hasan Paydaş, yarım asırdır taşıdığı mührünü devretmeye hazırlanıyor.

'HERKES GÖREVİNİ TAM YAPSIN' Paydaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallenin her taşında emeğinin bulunduğunu söyledi. Başta su, altyapı ve sosyal tesis gibi mahalledeki birçok eksiğin tamamlanmasına gayret ettiğini belirten Hasan Paydaş, ilerleyen yaşı nedeniyle artık koşturmakta zorlandığını dile getirdi. İlk seçildiği dönemde 40 lira maaş aldığını anlatan Paydaş, şu anda ise maaşlarının 3 bin 300 liraya kadar yükseldiğini ifade etti.

Acı tatlı birçok olay yaşadığını zaman zaman da duygulanarak aktaran muhtar Paydaş, "Bir işim düştü muhtara, kağıdımı imzalamadı. Ben de kızıp adaylığımı koydum, 3 oy farkla 1969'da kazandım. 50 yıldır muhtarlık yapıyorum artık bu yıl bırakıyorum. Yeni 5 aday arasında ise 25 yıldır azam olan Mehmet Gültoprak'ı destekliyorum. Herkes görevini tam yaptıktan sonra muhtarlık zor bir iş değildir. Herkesin görevini tam yapmasını istiyorum." diye konuştu.