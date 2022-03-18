Muhsin Bayrak, İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'yi satın almak için harekete geçti. Ünlü iş insanı, basında yer alan haberler sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki Muhsin Bayrak kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Mutki aşireti lideri Muhsin Bayrak mal varlığı nedir? Muhsin Bayrak'ın hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde.

MUHSİN BAYRAK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Muhsin Bayrak, aslen Bitlislidir. 90'lı yıllarda ailesi ile birlikte İstanbul'a geldikleri biliniyor. İstanbul'da eğitimini tamamlayan Muhsin Bayrak, inşaat mühendisliği bölümünü bitirdi. 1999'da bir holding şirketi kurdu.

Yunanistan'da elektrik santrali bulunan ve Atina Marinası'nı da inşaa eden Muhsin Bayrak, yurt dışı ve yurt içinde önemli projelere imza attı. Muhsin Bayrak'ın kişisel servetinin ne kadar olduğu ise bilinmiyor.

Muhsin Bayrak en son Bodrum Türkbükü’nde 150 milyon dolarlık yatırıma imza atmıştır.

