Muhsin Ertuğrul vefatının 40. yılında anıldı

İSTANBUL (AA) - Sinema ve tiyatro yönetmeni, oyuncu, çevirmen Muhsin Ertuğrul, kurucusu olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından vefatının 40. yılında anıldı.

Anma töreni Muhsin Ertuğrul'un Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan kabri başında gerçekleştirildi.

Burada, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur konuşma yaptı.

Uygur'un ardından tiyatro sanatçıları Emin And, Ümit Denizer, Aslı Şahin ve Selçuk Yüksel'in konuştuğu tören, Muhsin Ertuğrul’un sevenlerinin mezara karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Törene, Şehir Tiyatroları Müdür Yardımcıları Ceyhun Ünlü, Mehmet Karaosmanoğlu, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Kubilay Karslıoğlu, Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nu temsilen Didem Germen, sanatçılar Uğurtan Atakan, Hakan Güner, Caner Çandarlı, Can Kolukısa, Serdar Orçin, Onur Demircan, Şehir Tiyatroları çalışanları, tiyatro ve sinema sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve konuklar katıldı.

