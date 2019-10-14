HABER

Muhsin Ertuğrul'un kayıp filmi Türkiye'de ilk kez Altın Portakal'da

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 09:57 | Son Güncelleme

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 26 Ekim'de başlayacak 56.

Muhsin Ertuğrul'un kayıp filmi Türkiye'de ilk kez Altın Portakal'da

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 26 Ekim'de başlayacak 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sürprizlerinden biri de Muhsin Ertuğrul'un kayıp olduğu sanılan 1927 yapımı sessiz filmi 'Tamilla'nın özel gösterimi olacak. Film, Türkiye'de ilk kez gösterilecek.
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, tiyatro ve sinema yönetmeni Muhsin Ertuğrul'un kayıp olduğu sanılan 1927 yapımı sessiz filmi 'Tamilla'nın özel gösterimi olacak. Fransız hukukçu ve yazar Ferdinand Duchêne'nin aynı adlı romanından uyarlanan 'Tamilla', 92 yıl aradan sonra ilk kez 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak.
Muhsin Ertuğrul'un Kiev'deki Ukrayna Foto Sinema İdaresi'nde (VUFKU) çalıştığı dönemde çektiği iki filmden biri olan 'Tamilla', o dönemde Fransız sömürgesi olan Cezayir'de ailesi tarafından başlık parası karşılığı küçük yaşta evlendirilen bir Berberi kadının hikayesini konu alıyor. Özellikle ünlü Alman sanat yönetmeni Heinrich Beisenherz'in tasarımları ve atmosfer yaratmaktaki başarısıyla dikkat çeken filmde başrolleri, Sovyet oyuncular Anna Zarzhitskaya, Matvey Liarov ve Hakkı Alizade paylaşıyor.
CANLI MÜZİK EŞLİĞİNDE GÖSTERİM
Ukrayna'daki Aleksandr Dovçenko Sinema Merkezi'nin katkılarıyla 1 Kasım günü Perge Salonu'nda yapılacak gösterim, piyanoda Ayşe Tütüncü, klarnette Miray Eslek'in olacağı canlı müzik eşliğinde gerçekleşecek.
1919'da çektiği 'Kara Lale Bayramı' (Das Fest der Schwarzer Tulpe) ve 'Şeytana Tapanlar' (Die Teufelsanbeter) ile başladığı yönetmenlik kariyerinde 30'a yakın film çeken Muhsin Ertuğrul, 1922-1939 yılları arasında Türkiye'de film yapan tek kişi olmasıyla da sinemamızın çok tartışılan isimlerinden biri oldu. Neyyire Neyir ve Bedia Muvahhit'in oynadığı, Türk kadın oyuncuların ilk kez göründüğü film ve ilk konulu Kurtuluş Savaşı filmi olan 'Ateşten Gömlek' (1923), ilk sesli film, ilk ortak yapım, ilk şarkılı melodram 'İstanbul Sokaklarında' (1931), ilk köy filmi 'Aysel Bataklı Damın Kızı' (1932) gibi sinemamızdaki birçok ilke de imza atmış olan Ertuğrul, Türkiye'deki filmlerinin yanı sıra 1920'de Almanya'da, 1926'da ise Sovyetler Birliği'nde bir dizi film çekmişti. Ertuğrul'un Kiev'de çektiği diğer film 'Spartaküs' ise halen kayıp.

FOTOĞRAFLI

Muhsin Ertuğrul'un kayıp filmi Türkiye'de ilk kez Altın Portakal'daMuhsin Ertuğrul'un kayıp filmi Türkiye'de ilk kez Altın Portakal'daMuhsin Ertuğrul'un kayıp filmi Türkiye'de ilk kez Altın Portakal'da

PARTNERAnnesinin izinde!Annesinin izinde!
Göğsüne kesici alet saplanarak öldürülüp, cesedi gömülmüşGöğsüne kesici alet saplanarak öldürülüp, cesedi gömülmüş
Van'da gözaltına alınan 20 şüpheli adliyedeVan'da gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Erdoğan Beştepe'de görüşmüştü! İlk karar hayata geçirildi

Erdoğan Beştepe'de görüşmüştü! İlk karar hayata geçirildi

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.