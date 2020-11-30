Muhsin Fahrizade: Suikastle öldürülen İrabnlı bilim insanı Tahran'da devlet töreniyle toprağa veriliyor

Cuma günü İran'ın başkenti Tahran yakınlarında suikast sonucu öldürülen İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade bugün devlet töreniyle toprağa veriliyor. Açık havada yapılan tören, devlet televizyonundan naklen yayımlanıyor. Tahran'da ana caddeler, Fahrizade'nin büyük boy resimleri ve İran bayraklarıyla donatıldı. Fahrizade'nin cenazesi askeri bir tören kıtası tarafından taşındı. Törene Fahrizade'nin ailesinin yanısıra, üst düzey komutanlar ve İran Savunma Bakanı Emir Hatemi de katıldı. İran, suikastten İsrail'i sorumlu tutarak misilleme tehdidinde bulundu. İsrail'den ise resmi herhangi bir açıklama yapılmış değil. 1958 yılında İran'ın Kum kentinde doğan Fahrizade, fizik profesörüydü ve İran Savunma Bakanlığı'nın araştırma ve inovasyon biriminin başındaydı. Cuma günü öldürülene kadar İran kamuoyu tarafından tanınan bir isim olmadığı anlaşılan Fahrizade buna karşılık İran'ın nükleer programını takip edenlerin bildiği bir kişiydi. Suikaste dair bilinenler neler? Tahran yakınlarındaki Davament bölgesinde düzenlenen saldırı ile ilgili bütün ayrıntılar açıklığa kavuşmuş değil.

İran Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Silahlı teröristler Muhsin Fahrizade'nin de içinde olduğu aracı hedef aldı. Korumalarıyla çatışmaya giren teröristlerin saldırısında ağır yalanan Fahrizade hastaneye kaldırıldı. Ancak sağlık birimlerinin müdahalesi yeterli olmadı ve Fahrizade yaşamını yitirdi" denildi. Fars haber ajansı ise saldırının olduğu Absard kasabasında bir araçta patlama olduğunu bildirerek, görgü tanıklarının ifadesiyle "üç ya da dört teröristin öldürüldüğünü" aktardı. İran medyası da saldırganların Fahrizade'nin aracına ateş açtığını bildirdi. İran medyasında çıkan haberlerde ayrıca Tahran yakınlarında meydana gelen olayda bir bombalı araç kullanıldığı da kaydedildi. İran Devrim Muhafızları'na yakın Sepah Cybery isimli sosyal medya hesabında, suikaste 12 kişinin katıldığı öne sürüldü. Tepkiler ve iddialar neler? İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cuma günkü suikast ile ilgili ilk açıklamasında hemen İsrail'e işaret etti. Suikast ile ilgili İran Devlet Televizyonu'na konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'i hedef alarak, "Küresel küstahlığın şeytani eli bir kez daha, gaspçı Siyonist rejim tarafından kanla kirletildi" dedi.