HABER

"Muhsin Yazıcıoğlu davası hepimizin davasıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 20:32 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyorum. Dava ve siyaset adamı, adam gibi adam. Onun davası da bizim davamızdır ve biliyorsunuz davasının da üstünü kapattırmadık. Sonuna kadar ne çıkarsa burada kimin ihmali var ya da yok, ne olduysa mahkemede tüm bu dava hepimizin davasıdır. Sonuna kadar takipçisi olacağız ve bu mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz"

SİVAS (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyük Birlik Partisinin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasının kendi davaları olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz davasının da üstünü kapattırmadık. Sonuna kadar ne çıkarsa burada kimin ihmali var ya da yok, ne olduysa mahkemede tüm bu dava hepimizin davasıdır. Sonuna kadar takipçisi olacağız ve bu mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.

Gül, Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Abdülvahabi Gazi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Gençler Soruyor" adlı programda yaptığı konuşmada, gençlerle bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu söyledi.

Sivas'ın Osmanlı'nın, Selçuklu'nun ve Cumhuriyet'in kadim bir şehri olduğunu belirten Gül, kenti hep özlemle ve imrenerek izlediğini ifade etti.

Suriye'de bir çocuğun zulme maruz kalmasından, Akdeniz'in soğuk sularında bir çocuğun hayatını kaybetmesinden mesul olduklarını dile getiren Gül, "Avrupa'da, Kafkaslar'da, Balkanlar'da, nerede bir haksızlık ve zulüm varsa biz bundan mesulüz. Başka ülkeler, başka milletler demiyorum ama biz bundan sorumluyuz çünkü 6 asır medeniyet ve adalet getirmiş, cihana adalet dağıtmış bir medeniyetin evlatlarıyız." diye konuştu.

Filistin'in kan gölüne döndüğünü anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Hala Filistin'de bir barış ortamı yok, Orta Doğu kan ağlıyor. Orta Doğu'da Osmanlı'nın adalet eli oradayken, merhamet eli oradayken hiç kimse inancından dolayı, düşüncesinden dolayı horlanmadı, hakir görülmedi. Ne zaman ki Osmanlı çekildi Hristiyan da Yahudi de Müslüman da zulme maruz kaldı. Zaten İslam da, Osmanlı da kim olursa olsun onun için adalet ve merhamet getirmenin adresiydi, yaklaşımıydı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeden önce gönülleri fethetti. Huzurun, istikrarın temel unsuru adalettir, adaletin temeli de hukuktur. Atalarımız altı asırdır tüm kıtalara bunu yansıttı. Ne zaman ki Osmanlı çekildi, bu sorunlar hep karşımıza çıktı."

- "Bu millete kimse diz çöktüremeyecek"

Daha sonra Yunus Emre Mahallesi'nde düzenlenen seçim irtibat bürosu açılışında konuşan Bakan Gül, 15 Temmuz'da Türk halkının tanklara, uçaklara iman dolu göğsüyle dur dediğini söyledi.

Bu millete hiç kimsenin pranga vuramayacağını dile getiren Gül, "Bu millete kimse diz çöktüremeyecek. Bu ülkenin birliğini, dirliğini bozmak isteyenler, terör oyunlarıyla terör koridoru açmak isteyenler, çukur kazarak bu ülkeyi bölmek isteyenlere o çukuru dar ettik, o çukura gömdük, gömmeye devam ederiz." dedi.

"Bu ülkenin, bu milletin karşısına kim çıkarsa, tepeden bakarsa karşısında bu milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın dimdik durduğunu ve durmaya devam edeceğini" ifade eden Gül, "Bu millet ne zaman ayağa kalksa, hep pranga, hep çelme takmaya çalıştılar ama Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli 'Önce ülkem, önce memleketim.' dedi. Memleketim olmazsa bu ülke Suriye olursa belediye başkanlığı, cumhurbaşkanlığı, bakanlık ne işe yarar? Önce millet, önce memleket dedik, yola devam ettik." diye konuştu.

Bakan Gül, dertlerinin particilik olmadığını, memleket ve sevdalarının Türkiye olduğunu vurgulayarak, istikrarın Cumhur İttifakı ile devam edeceğini ifade etti.

- "Muhsin Yazıcıoğlu davasının üstünü kapattırmadık"

BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şehirden çok iyi insanlar çıktı, evliyalar, devlet adamları çıktı. Bu vesileyle de Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyorum. Dava ve siyaset adamı, adam gibi adam. Onun davası da bizim davamızdır ve biliyorsunuz davasının da üstünü kapattırmadık. Sonuna kadar ne çıkarsa burada kimin ihmali var ya da yok, ne olduysa mahkemede tüm bu dava hepimizin davasıdır. Sonuna kadar takipçisi olacağız ve bu mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz."

Türkiye üzerine oyunlar oynamak ve senaryolar kurmak isteyenlere fırsat verilmemesini isteyen Gül, AK Parti'nin yaptıklarından daha fazlasını yaparak ülkeyi daha ileri noktaya taşıyacağını belirtti.

- "Balonun ipini Kandil'e veriyorlar"

Gül, her türlü terör örgütüyle sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade ederek, "Karşı tarafta bir balon şişiriyorlar, AK Parti gitsin, Tayyip Erdoğan gitsin. Peki ne vadediyorsun, hiçbir şey. O balonu kimlerin şişirdiğini sizler çok iyi biliyorsunuz. FETÖ'nün şişirdiği, gaz verdiği, Türkiye'ye karşı art niyetli figürlerin oluştuğu bu balonu şişiriyorlar, o balonun ipini de Kandil'e veriyorlar. Bu balonu 31 Mart'ta soldurmaya hazır mıyız? Bu balonu 31 Mart'ta patlatmaya hazır mıyız?"

Bakan Gül, AK Parti'nin Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin'e destek istedi.

AK Parti seçim irtibat bürosu açılışına TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve partililer katıldı.

Gül, MHP'nin İstasyon Caddesi'ndeki seçim irtibat bürosunu da ziyaret etti.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Bakan Çavuşoğlu: Arap ülkeleri yalpalamaya başladı (2)Bakan Çavuşoğlu: Arap ülkeleri yalpalamaya başladı (2)
Kılıçdaroğlu: Kimseyi ayırmıyoruz, bölmüyoruzKılıçdaroğlu: Kimseyi ayırmıyoruz, bölmüyoruz
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Sivas

En Çok Okunan Haberler

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan İran açıklaması: Çok riskli ve tehlikeli

Çavuşoğlu uyardı: Çok riskli ve tehlikeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Anket firmaları bizi kandırıyor

MHP anket şirketleri için yasal düzenleme istedi

Bakan Kurum'dan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na eleştiri

Bakan Kurum'dan CHP'li başkana tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.