"Muhsin Yazıcıoğlu davası hepimizin davasıdır"

SİVAS (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyük Birlik Partisinin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasının kendi davaları olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz davasının da üstünü kapattırmadık. Sonuna kadar ne çıkarsa burada kimin ihmali var ya da yok, ne olduysa mahkemede tüm bu dava hepimizin davasıdır. Sonuna kadar takipçisi olacağız ve bu mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.

Gül, Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Abdülvahabi Gazi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Gençler Soruyor" adlı programda yaptığı konuşmada, gençlerle bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu söyledi.

Sivas'ın Osmanlı'nın, Selçuklu'nun ve Cumhuriyet'in kadim bir şehri olduğunu belirten Gül, kenti hep özlemle ve imrenerek izlediğini ifade etti.

Suriye'de bir çocuğun zulme maruz kalmasından, Akdeniz'in soğuk sularında bir çocuğun hayatını kaybetmesinden mesul olduklarını dile getiren Gül, "Avrupa'da, Kafkaslar'da, Balkanlar'da, nerede bir haksızlık ve zulüm varsa biz bundan mesulüz. Başka ülkeler, başka milletler demiyorum ama biz bundan sorumluyuz çünkü 6 asır medeniyet ve adalet getirmiş, cihana adalet dağıtmış bir medeniyetin evlatlarıyız." diye konuştu.