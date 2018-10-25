Muhsin Yazıcıoğlu davasında gerginlik

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009 tarihinde bindiği helikopterin düşmesi sonucu 5 kişiyle birlikte hayatını kaybetmesiyle ilgili, dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in yargılandığı davada, gerginlik yaşandı. Adliye çıkışında bir grup BBP Lideri Mustafa Destici'yi protesto etti. Gruptakiler 'Destici istifa', 'Destici davadan ellerini çek' diye bağırırken, Muhsin Yazıcoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, kendilerinin Mustafa Destici'den önce duruşma salonuna alınmadıklarını, gerginliğin de bu nedenle yaşandığını söyledi. Kahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Maviş Ocak, düşen helikopterde hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, avukatlar ve partililer katıldı. Aynı zamanda FETÖ/PDY davasından Ankara Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan, dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. İfadelerin ardından duruşma 18 Nisan'a ertelendi. DESTİCİ: ÇÖZENE KADAR UĞRAŞACAĞIZ Duruşma sonunda BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, hızla adliyeden ayrıldı. "Avukatlar açıklama yapacak" diyen Destici, aracına binmek üzereyken partililere seslenerek şunları söyledi: "O sosyal medyada, internetteki klavye kahramanlarına hiç takılmayın. Siz her zaman buradaydınız, yine siz burada olacaksınız. Sayın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırması, hem buradaki ana soruşturma dosyasındaki takipsizlik kararının kaldırılması ve soruşturmaların yeniden başlayıp inşallah en kısa zamanda dava açılacak olması da bazı çevreleri rahatsız etmiş gözüküyor. Biz, devletimizle, bakanlığımızla birlikte, hakim ve savcılarımızla birlikte inşallah bu olayı tüm şüpheleri aydınlatılacak bir şekilde çözeceğiz. Bunu çözene kadar da sonuna kadar uğraşacağız. Bedeli neyse de öderiz. Bedeli neyse de ödemeden korkmayız. Bizim kırmızı çizgimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve onunla birlikte şehadet şerbetini içen Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş'in şehadet davasıdır. Dolayısıyla bu çizgimizden bugüne kadar taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz." DESTİCİ'Yİ PROTESTO ETTİLER Destici daha sonra aracına binip adliyeden ayrılırken duruşma salonundan Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, yakınları ve bir grup partili çıktı. Gülefer Yazıcıoğlu açıklama yapacağı sırada kalabalık grup 'Destici istifa,' Destici davadan ellerini çek' diye bağırdı. YAZICIOĞLU: SUİKASTIN AYDINLATILMASINI İSTİYORUZ Bir değerlendirme yapan Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ise ana dosyayla ilgili davanın henüz açılmadığını belirterek, "Bugün mahkememize geldik ama polis memuru üzerinden süren davaya geldik. Ana dosyamız henüz açılmamıştır, devam etmektedir. Bizim siyasetle ilgili, siyasi bir beklentimiz de yoktur. Sadece ve sadece Muhsin Başkan olayının, kaza veya suikast dedikleri ama bize göre suikast olan olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz" dedi. 'BİZİ ALMADAN ONLARI İÇERİ ALDILAR' Mahkeme salonunda yaşanan gerginliğin sorulması üzerine ise Gülefer Yazıcıoğlu şunları söyledi: "Gerginlik şundan dolayı oldu. Biz saatlerdir bekliyorduk, içeri alınmak istiyorduk fakat oradan bir memur arkadaş Sayın Destici girmeden bizim alınamayacağımızı söylediği için, biz de bu sürecin kesinlikle birinci derecede içeri girmesi gereken insanlarız, aileler olarak. Bizi almadan onları aldıkları için oradaki arkadaşlar tepki göstermiştir. Bundan ibarettir, başka büyütülecek bir mesele yoktur." Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu ve BBP MKYK Üyesi Selahattin Şenliler de adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyledi.

