Muhsin Yazıcıoğlu davasında, Sivas'ta 5 tanık dinlendi

Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde Büyük Birlik Partisi (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasında 'olayda görevi kötüye kullandığı' iddia edilen 9 kamu görevlisi hakkında Yargıtay 5'inci Dairesi dava açtı. Mahkemenin talimatı üzerine Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, HTS kayıtlarında helikopter kazasında ölenler ile telefonla görüştüğü tespit edilen Emre Kara, Mehmet Avcı, Ömer Ağdoğan, Hayri Köse ve Bekir Sezgin'in ifadelerini aldı.

Yargıtay 5'inci Dairesi'nin talimatı üzerine Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Muhsin Yazıcıoğlu davası ile ilgili 5 tanığın ifadeleri alındı. Duruşmaya, BBP İl Başkanı Uğur Bulut, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş ve çok sayıda partili katıldı. Kazanın olduğu gün dönemin İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ile 12 saniye telefonla görüştüğü tespit edilen Sivas Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı, "Olayın olduğu 25 Mart günü, kaza yapan arkadaşları aradık. Ben de Yüksel Yancı'yı aradım. Telefon açıldı. 12 saniye açık kaldı. Bu sırada Yüksel Yancı ile konuşmadım. Sadece tabiat sesleri geldi. Sonra telefon kapandı. Ben bu sırada o bölgede çalışan bir subay ile görüştüm. Bana 4 arkadaşımın öldüğünü söyledi. Ben de bunun üzerine Kayseri Valisi'nin açıklama yaptığını söyledim. 'Muhsin Yazıcıoğlu başkanım yaralı olarak Kayseri'ye getiriliyor' dedim. Adana Jandarma İstihbarat Müdürü o zamanki rütbesi yarbay ya da binbaşı olabilir. Bir meslektaşına söylüyor. Benim ondan aldığım bilgiye göre 4 ya da 5 kişinin öldüğünü söylemişti. Benim ifade etmek istediğim, olayın olduğu gün telefonları açan birileri vardı. Kaza olduktan sonra oraya birileri ulaştı. Ama ulaşılmadı diye üç gün ertelendi" dedi.

'BÜTÜN ARKADAŞLARI ARADIK'

Eski Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Köse de, "Kazanın olduğu gün rahmetli genel başkanımız dahil bütün arkadaşlarımızı telefonla aradık. Kazanın olduğunu duyunca ilgili birimleri de tek tek aradık. Aramalar düştüğünde telefonlar açıldığında rüzgar sesi gibi bir ses vardı" diye konuştu.

'KİMLİK KONTROLÜ YAPILDIĞINI SÖYLEDİLER'

Tanık Bekir Sezgin ise,"Helikopterin düştüğü gün eşim Gülşen Sezgin, Yüksel Yancı'yı telefonla arıyor. Yüksel Yancı'nın teli açılıyor. Telefonu açan kişi 'Aramayın ulaşamazsınız, kimlik kontrolü yapılıyor' diyor. Daha sonra telefonu açmamışlar" ifadelerini kullandı.

Tanıklardan eski BBP Sivas Merkez İlçe Başkanı Ömer Ağdoğan da, "Olay günü parti binasındaydım. Kaza olduktan sonra bulundu diye bir haber verildi. Bu lafı yayanların art niyetli olduğunu düşünüyorum. Ben olay günü Yüksel Yancı'yı aradığımda rüzgar sesi ve derinden insan sesleri geliyordu. Akşam 70 saniye bir görüşmem gözüküyor. Bunu hatırlamıyorum. Kazanın olduğu gün Muhsin Başkan ve Erhan Üstündağ'ı aradım, telefonları açılmadı" dedi.

'ARADIM AMA ULAŞAMADIM'

Olay günü gazeteci İsmail Güneş ile HTS kayıtlarında 18 kez aradığı ve 15 dakika görüştüğü tespit edilen eski yerel televizyon muhabiri Emre Kara ise "Olay günü Emniyet Müdürlüğündeydim. Kazayı canlı yayında televizyonda gördüm. İsmail ağabeyi çok aradım ama ulaşamadım. Biz gazeteci olduğumuz için meslektaşımız olan İsmail'i çok aradık ama ulaşamadık" diye konuştu.

Avukat Kemal Yavuz'un, HTS kayıtlarında İsmail Güneş'in kendisini defalarca aradığının tespit edildiğini bu süre boyunca ne görüştüğünün sorulması üzerine Kara, "Hiç duymadım. Beni aramadı. Hatırlamıyorum. Beni arasaydı kesin açardım" dedi.

'TEHDİT ALTINDA DEĞİLİM'

Avukat Yavuz'un, Emre Kara'nın gerçekleri sakladığını ve birileri tarafından tehdit edilip edilmediğinin sorulması üzerine Kara, "Emniyet müdürlüğünden, İstasyon Caddesi'ne oradan da çalıştığım televizyonun bulunduğu yer olan Osmanpaşa Caddesi'ne geçtim. Arkadaşlarla durum değerlendirmesi yaptık. 18.30'da da İsmail ağabeyin eşi Yasemin Güneş'in evine gittik. Ben yemin ederek söylüyorum. O gün kendisi ile hiç görüşmedim. Yanımızda televizyonda birlikte çalıştığımız Nevzat Kutlu, Banu Polat, İsmet Yıldırım da vardı. Ben olay günü İsmail Güneş ile hiç telefon görüşmesi yapmadım. Bildiklerimi anlattım. Kimsenin tehdidi altında değilim. Keşke görüşseydim de bildiklerimi anlatsaydım" diye konuştu.

Mahkeme Başkanı tanıkların söylediklerine karşı bir sözü olup olmadığını söylemesi üzerine Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, "Emre Kara'nın söylediklerinin dışındakilerin söyleyeceklerine bir şeyim yok. Emre Kara bildiklerini mahkemeden saklıyor" dedi.

Tanıklardan Veysel Yılmaz ise yurt dışında olduğu için dinlenemedi.